Тищенко обвинил владельца "Хортицы" Черняка в бизнесе на горе: ресторатор признался, что тоже торгует водкой

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко сделал скандальное заявление о своем бывшем друге Евгении Черняке. Он обвинил его в зарабатывании на горе, поскольку Черняк является владельцем ликеро-водочного завода "Хортица".

При этом парламентарий признал, что сам также торгует алкоголем в своих ресторанах, в том числе "Велюре", который продолжал работать в разгар жесткого карантина. О взаимоотношениях и конфликте с Черняком Тищенко рассказал в интервью для программы "Ходят слухи" с Раминой Эсхакзай (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Нардеп отметил, что ранее был другом собственника "Хортицы", однако между ними произошел разлад после нашумевшего поста Черняка. В нем он обвинил Тищенко в воровстве яблок и воды в спортклубе в США. Это якобы произошло, когда политик временно проживал в квартире товарища в Майами.

Пост Черняка о Тищенко Скриншот видео

"С тем Женей Черняком я знаком. Этого я не знаю. У нас, как выяснилось, с ним разные ценности. Какой-то период времени мы были друзьями. Это правда. Я вспоминаю его тем, каким я его помню. Мне было с ним комфортно. Мы дружили, ужинали вместе, семьями дружили. Конфликт из-за Жени", – сказал Тищенко.

"Он же богатый, он же великий. Если богатство зарабатывается так, как Женя, я лучше буду нищим на паперти, чем я буду таким богатым, как Женя, продающий водку. Убивающий нацию. Мне такое богатство не нужно. И советы от Евгения Черняка, его мнение о том, как, кому, где мне не нужны. Богатство на горе, на смерти. Вы считаете это богатым человеком? Вы хотите советы вашим детям от людей, которые продают водку? Бизнес на смерти. Больше 60% случаев смертей – под алкогольным опьянением", – возмутился Тищенко.

Сразу после этого он уточнил, что сам не употребляет некачественный алкоголь, а поэтому и не продает в своих ресторанах продукцию завода Черняка. Таким образом, Тищенко признал, что тоже торгует алкоголем, за что пристыдил своего бывшего партнера.

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