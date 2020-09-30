Тищенко о Донбассе: достало, мы берем дело в свои руки

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко уверен, что сможет помочь в установлении мира на Донбассе.

Об этом он заявил в комментарии журналистам Telegram-канала PavlovskyNews. Видео было опубликовано в среду, 30 сентября.

Тищенко прокомментировал свое вхождение в парламентскую группу по Донбассу, отметив, что он "с 18 лет договаривается".

"У меня есть самый главный и важный козырь – я рукопожатный. Вот запомните это выражение. Сегодня Владимир Александрович рукопожатен во всем мире. Сегодня команда президента рукопожатна во всей стране, и чтобы не происходило, мы делаем нашу работу. То, что обещали избирателям", – сказал Тищенко.

Нардеп утверждает, что против команды президента работают все политические силы, которые "разрывают родину на куски".

"Одна политическая сила декларирует себя куропатками мира. Другая – курами мира. Одни на западе говорят про "мову, виру"... А на востоке – другие лозунги. И длится это уже 30 лет. Хватит. Достало. Мы берем дело в свои руки. Мы – команда президента", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, недавно нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что вошел в парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе. Он выразил желание помочь президенту в достижении мира на востоке Украины.

Но в ТКГ заявили, что вопрос включения Тищенко в состав делегации даже не обсуждался, а все народные депутаты могут помогать процессу достижения мира на Донбассе в рамках своей работы в Верховной Раде.