Тищенко не смог ответить на вопрос, сколько нардепов в Раде. Видео

Народный депутат партии "Слуга народа" Николай Тищенко не смог ответить на вопрос журналистки о том, сколько народных депутатов работает в Верховной Раде.

Индицент случился 19 июня в эфире программы "Все по беспределу" на "Апостроф TV". Ведущая задала простой вопрос о количестве депутатов в Раде, но нардеп начал путаться и сначала сказал, что их 200, а затем 405.

Позже он передумал и сказал, что их 425. При этом Роксана отметила, что депутатов чуть больше. Чтобы реабилитироваться, Тищенко пожаловался на то, что у него уже плохая память, а депутаты постоянно "выходят и заходят".

Стоит отметить, что на сайте Верховной Рады указано, что по состоянию на 20 июня в Раде насчитывается 423 народных депутата. При этом в конституционном составе Верховной Рады Украины указано 450 народных избранников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощница Тищенко Марьяна Михолап опозорилась, заявив, что в Верховной Раде 300 депутатов, а Леонид Кучма – первый президент Украины.