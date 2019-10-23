Ермак планирует сделать Тищенко смотрящим по Киеву?

Помощник президента Андрей Ермак планирует сделать ресторатора и нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко "смотрящим" по Киеву.

Об этом на своей странице в Facebook утверждает блогер и журналист Сергей Гришин.

"В конце лета, из кино, где Боклан брал интервью у Зеленского, украинцы узнали о существовании Андрея Ермака. Который, не знаю как, попал в окружение Зеленского и стал помощником президента. Отвечает там за внешнюю политику. Но речь не о международных отношениях господина Ермака, где особо не "прикурить", кроме разве что потенциальной конвертации своего влияния в будущем. А "решать вопросы" надо уже. Так вот, мои осведомленные источники говорят, что Андрей решил плотно заняться вопросом Киева", – заявил журналист.

По его словам, Андрей Ермак заниматься столичными вопросами решил не лично, а через своего протеже – нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Андрей Ермак, Николай Тищенко, Сергей Гришин

"Да, именно этого Николая Тищенко, киевского ресторатора, который сравнивает государство с надувной куклой, а помощница-модель которого не знает, сколько депутатов в Раде и кто был первым президентом Украины. Говорят, Ермак давно ведет Тищенко и максимально его поддерживал в качестве кандидата от слуги Народа на киевском округе. И стал Николай депутатом, и не просто депутатом, а заместителем председателя комитета по вопросам инфраструктуры", – сообщает Гришин.

Он также отметил, что Тищенко уже проводит деловые встречи, на которых представляется "смотрящим" по столице от президента.

"Говорят, получив соответствующие инструкции, господин Николай развернул бурную деятельность. Проводит встречи с разными людьми, на которых начал представляться "смотрящим" по Киеву от Зеленского. Утверждая, что все серьезные вопросы можно порешат только через него. А Киев, это уже большие финансовые темы – от контроля деятельности Киевгорстроя, и все сопутствующие темы – недострои, обманутые вкладчики, аферы с жильем – до строительства дорог, мостов и метро на Троещину. И да, это все о человеке, рестораторе, который попал в Раду волей судьбы, случайно", – считает блогер.

Он также подчеркнул, что Ермак назначает "смотрящим" по Киеву человека, который на вопрос о формуле Штайнмайера рассказывает, что надо взять инструкцию от надувной куклы.

"Представляю, как на него реагируют серьезные дяди, когда он им заряжает, что он смотрящий и вопрос надо решать через него. Думаю, еще несколько таких "назначений" от представителей команды Зеленского, которые решают свои вопросы от его имени, то о нынешнем заоблачном рейтинге можно будет очень скоро забыть", – подытожил Сергей Гришин.

Как писал OBOZREVATEL, "Слуга народа" Тищенко опозорился на "коррупционом ремонте" школы в Киеве: он обвинил управление образования в Святошинском районе в разворовывании средств на ремонт пищеблока школы, но там заявили, что нардеп показал не весь ремонт и предоставили фото.

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