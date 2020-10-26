Верещук – о провале "слуг" на выборах: Тищенко должен быть немедленно уволен

Член партии "Слуга народа", глава киевского партийной организации Николай Тищенко должен быть немедленно уволен.

Такое мнение высказала экс-кандидат на должность столичного городского головы Ирина Верещук в комментарии изданию "Страна".

"Я не являюсь членом партии, поэтому могу спокойно говорить как эксперт. Кого увольнять – пусть решают партийцы между собой, так как я ни разу не была на их партийных собраниях и не знаю, как происходит работа. А не то, что я увидела по работе в Киеве… Могу смело заявить, что господин Тищенко как глава партийного центра должен быть уволен и немедленно. Это провал работы Тищенко. Понятно, что мой результат был четко привязан к работе в Киеве, и понятно, что я тоже несу эту общую ответственность за то, что произошло в Киеве, но готова садиться и дебатировать публично на эту тему", – сказала она.

Что касается слухов о том, что депутаты от "Слуги народа" якобы пойдут в другие фракции после оглашения результатов выборов, она ответила так: "Ну, будет переформатирование коалиции, ну, найдут".

"Мы впервые берем участие в местных выборах, а когда ты впервые принимаешь участие… Любой результат – это результат "Слуги народа". Если говорить о Киеве, то Киев меня не впечатлил. "Слуга народа" могла набрать больше... Люди должны были видеть работу на округах и оценить ее. Здесь есть четкая привязка: мажоритарщики на округах и местные выборы. Так как, когда идет речь о партии, то есть и центральный рейтинг, то есть, не так важно", – сказала она.

Верещук считает, что избиратели не поддержали "Слугу народа" по целому ряду причин.

"На это повлиял и коронавирус, экономический кризис и политический раздор. Рекордно низкая явка. Выборы во время карантина, нужно было задать вопрос: целесообразно ли было их проводить. Конечно, решение принято и теперь нужно делать выводы, тем не менее, люди не пришли на участки, от слова практически совсем. Когда на участках, где 4 тысячи, приходит условно 600 людей", – уточнила она.

По итогам выборов должны быть сделаны кадровые выводы, считает Верещук: "Потому что, если партия будет развиваться таким образом, то ее не будет через несколько лет. Партия не сможет выжить в таких условиях, так как есть партии, которым много лет, но они демонстрируют хоть маленькую, но стабильность. Если партия "Слуга народа" хочет остаться партией – им нужно будет очень хорошо над этим поработать".

Как сообщил OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" в Киеве набрала чуть больше 10% голосов (по данным экзитполов) и фактически провалила избирательную кампанию. Однако минимальный барьер "слуги" преодолели.