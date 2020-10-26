Верещук – о провале "слуг" на выборах: Тищенко должен быть немедленно уволен

Член партии "Слуга народа", глава киевского партийной организации Николай Тищенко должен быть немедленно уволен.

Такое мнение высказала экс-кандидат на должность столичного городского головы Ирина Верещук в комментарии изданию "Страна".

"Я не являюсь членом партии, поэтому могу спокойно говорить как эксперт. Кого увольнять – пусть решают партийцы между собой, так как я ни разу не была на их партийных собраниях и не знаю, как происходит работа. А не то, что я увидела по работе в Киеве… Могу смело заявить, что господин Тищенко как глава партийного центра должен быть уволен и немедленно. Это провал работы Тищенко. Понятно, что мой результат был четко привязан к работе в Киеве, и понятно, что я тоже несу эту общую ответственность за то, что произошло в Киеве, но готова садиться и дебатировать публично на эту тему", – сказала она.

Что касается слухов о том, что депутаты от "Слуги народа" якобы пойдут в другие фракции после оглашения результатов выборов, она ответила так: "Ну, будет переформатирование коалиции, ну, найдут".

"Мы впервые берем участие в местных выборах, а когда ты впервые принимаешь участие… Любой результат – это результат "Слуги народа". Если говорить о Киеве, то Киев меня не впечатлил. "Слуга народа" могла набрать больше... Люди должны были видеть работу на округах и оценить ее. Здесь есть четкая привязка: мажоритарщики на округах и местные выборы. Так как, когда идет речь о партии, то есть и центральный рейтинг, то есть, не так важно", – сказала она.

Верещук считает, что избиратели не поддержали "Слугу народа" по целому ряду причин.

"На это повлиял и коронавирус, экономический кризис и политический раздор. Рекордно низкая явка. Выборы во время карантина, нужно было задать вопрос: целесообразно ли было их проводить. Конечно, решение принято и теперь нужно делать выводы, тем не менее, люди не пришли на участки, от слова практически совсем. Когда на участках, где 4 тысячи, приходит условно 600 людей", – уточнила она.

По итогам выборов должны быть сделаны кадровые выводы, считает Верещук: "Потому что, если партия будет развиваться таким образом, то ее не будет через несколько лет. Партия не сможет выжить в таких условиях, так как есть партии, которым много лет, но они демонстрируют хоть маленькую, но стабильность. Если партия "Слуга народа" хочет остаться партией – им нужно будет очень хорошо над этим поработать".

Как сообщил OBOZREVATEL, применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громад до 10 тысяч человек, которые прошли 25 октября, было ошибкой. По мнению главы гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, части зафиксированных нарушений можно было бы избежать.