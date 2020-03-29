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29 марта • обновлено в 21:40
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"Слуги" Тищенко и Куницкий устроили матерную ссору на заседании фракции. Видео

5.7т
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Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий и Николай Тищенко поругались на заседании своей фракции.

Соответствующее видео опубликовало издание "Цензор.НЕТ". Судя по кадрам, народные избранники обговаривали какую-то публикацию в анонимном Telegram-канале "Темный рыцарь" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Тищенко и Куницкий поссорились на заседании фракции

Тищенко и Куницкий поссорились на заседании фракции

Коллаж

"Давай, расскажи мне, куда мне идти?!" – слышно на записи голос Куницкого. В этот момент Тищенко подошел к коллеге и начал обвинять его в том, что тот якобы опубликовал пост в Telegram-канале.

Куницкий в ответ сказал, что Тищенко "кашляет на него". "Одень маску!.. Коля, молодец, дедуктивный метод отличный... Включи голову!.. Прекрати орать, ты что, думаешь, ты тут самый умный?" – кричал народный депутат.

Тищенко

Тищенко

Скрин видео

Тищенко

Тищенко

Скрин видео

Одному из присутствующих даже пришлось вмешаться в конфликт.

Осторожно! Ненормативная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Куницкий попал в скандал в одном из ресторанов быстрого питания в Харькове. В конфликт с ним вступил блогер.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Александр Куницкий Николай Тищенко
Место
Украина
Теги
видео политика Партия Слуга народа
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Д е б и л ы, б л я !)))
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Убить гадов - и делов. Это не люди, это НЕлюди, так что Тищенко, которого опустили в 1996 г. на Оболони, может так не кукарекать - и так он петух. А вот его визави скоро почувствует Куницкий скоро почувствует все прелести ЗАКАЗА от того же Коли. Вот увидите. Заказ уже размещен.
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