Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий и Николай Тищенко поругались на заседании своей фракции.

Соответствующее видео опубликовало издание "Цензор.НЕТ". Судя по кадрам, народные избранники обговаривали какую-то публикацию в анонимном Telegram-канале "Темный рыцарь" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Тищенко и Куницкий поссорились на заседании фракции Коллаж

"Давай, расскажи мне, куда мне идти?!" – слышно на записи голос Куницкого. В этот момент Тищенко подошел к коллеге и начал обвинять его в том, что тот якобы опубликовал пост в Telegram-канале.

Куницкий в ответ сказал, что Тищенко "кашляет на него". "Одень маску!.. Коля, молодец, дедуктивный метод отличный... Включи голову!.. Прекрати орать, ты что, думаешь, ты тут самый умный?" – кричал народный депутат.

Тищенко Скрин видео

Тищенко Скрин видео

Одному из присутствующих даже пришлось вмешаться в конфликт.

Осторожно! Ненормативная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Куницкий попал в скандал в одном из ресторанов быстрого питания в Харькове. В конфликт с ним вступил блогер.

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