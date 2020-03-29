Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий и Николай Тищенко поругались на заседании своей фракции.
Соответствующее видео опубликовало издание "Цензор.НЕТ". Судя по кадрам, народные избранники обговаривали какую-то публикацию в анонимном Telegram-канале "Темный рыцарь" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
Тищенко и Куницкий поссорились на заседании фракции
Коллаж
"Давай, расскажи мне, куда мне идти?!" – слышно на записи голос Куницкого. В этот момент Тищенко подошел к коллеге и начал обвинять его в том, что тот якобы опубликовал пост в Telegram-канале.
Куницкий в ответ сказал, что Тищенко "кашляет на него". "Одень маску!.. Коля, молодец, дедуктивный метод отличный... Включи голову!.. Прекрати орать, ты что, думаешь, ты тут самый умный?" – кричал народный депутат.
Тищенко
Скрин видео
Тищенко
Скрин видео
Одному из присутствующих даже пришлось вмешаться в конфликт.
Осторожно! Ненормативная лексика!
Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Куницкий попал в скандал в одном из ресторанов быстрого питания в Харькове. В конфликт с ним вступил блогер.
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