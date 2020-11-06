Тищенко, дававший брифинг с коронавирусом, назвал "безмозглыми" украинцев без масок. Видео

Депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что парламентарии с трибуны Рады устали просить украинцев носить защитные маски, поэтому, если у них "мозгов нет – пусть платят штраф".

Так он прокомментировал принятие законопроекта о введении штрафов за неношение защитных масок в общественных местах. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

В частности, он считает, что маски в период пандемии коронавируса не носят люди с недостатком воспитания. Нардеп выразил возмущение, что в Украине граждан все еще надо заставлять соблюдать элементарное правило карантина, тогда как во всем мире это уже общепринятая практика.

"Я бы сразу штрафовал… Мы предупреждаем, просим, умоляем больше полутора (!) лет, а все равно есть граждане, которые просто плюют на какие-либо правила", – ответил он на вопрос, надо ли предупреждать человека об открытом носе в маске перед выписыванием штрафа.

Тищенко также отметил, мол, каждый нормальны человек должен понимать, что ношение маски – это обязанность в условиях карантина. Кроме того, соблюдать это правило, подчеркнул он, должны учить родители.

Примечательно, но на брифинге по итогам местных выборов, состоявшемся в конце октября, глава киевской ячейки партии "Слуга народа" Тищенко, который на то время еще лечился от коронавируса, находился без маски в окружении многих людей.

Напомним, что в проекте закона об ужесточении наказания за неношение масок указано следующее: пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, включая изготовленные самостоятельно, влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 251 нардеп, большинство из которых представители "Слуги народа", в первом чтении принял законопроект №3890, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски: прикрывая и нос, и рот.