Тищенко после поражения от Верещук будет баллотироваться в мэры Одессы, – СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который проиграл коллеге Ирине Верещук в праве бороться за кресло мэра Киева, якобы планирует выдвинуть кандидатуру на выборах в Одессе.

О том, что известный ресторатор и политик якобы будет претендовать на должность одесского мэра, сообщило издание Vesti.ua. Журналисты ссылаются на "хорошо осведомленного источника в Офисе президента".

Напомним, Тищенко накануне партийных праймериз, во время которых был избран единый кандидат от "слуг" на пост столичного градоначальника, возглавил Киевскую городскую организацию партии СН.

Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления проголосовали 326 народных депутатов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: