Тимошенко заявила о начале "ликвидации "Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины. Свое утверждение политик пообещала проиллюстрировать "конкретными фактами".

Такое высказывание прозвучало в интервью телеканалу ZIK.

Тимошенко убеждена, что Украина после обретения независимости сразу попала под влияние и стала "объектом, который все используют, как хотят".

"Сейчас моя работа и задача - на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации", - заявила политик.

Она убеждена, что власть "должна признать, что период независимости Украины был потерян, а собственный интеллект, наука, разум и национальные интересы заменены советами извне".

Тимошенко также сделала резкие заявления в адрес представителей действующей власти. Она назвала Гончарука, Зеленского и его партию "сбродом, которые пришли к власти". По ее словам, обнародованные в сети разговоры премьера Алексея Гончарука и других чиновников "открывают глаза украинскому обществу".

Политик считает, что президент и премьер неоднократно продемонстрировали свою некомпетентность и признали ее на скандальных аудиозаписях, где Гончарук называет себя "профаном в экономике".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в открытый доступ попали аудиозаписи, якобы сделанные во время закрытых заседаний Кабмина под председательством премьер-министра Алексея Гончарука. На них премьер называет себя "профаном в экономике" и говорит о катастрофической экономической ситуации в Украине, констатируя, что действующая власть не знает, как исправить ситуацию. Обнародование записей разговоров вызвало немалый резонанс. Так, Юлия Тимошенко призвала власть уйти в отставку.

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