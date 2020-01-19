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19 января • обновлено в 10:48
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Тимошенко заявила о начале "ликвидации "Украины

7.7т
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины. Свое утверждение политик пообещала проиллюстрировать "конкретными фактами".

Такое высказывание прозвучало в интервью телеканалу ZIK.

Тимошенко убеждена, что Украина после обретения независимости сразу попала под влияние и стала "объектом, который все используют, как хотят".

"Сейчас моя работа и задача - на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации", - заявила политик.

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Она убеждена, что власть "должна признать, что период независимости Украины был потерян, а собственный интеллект, наука, разум и национальные интересы заменены советами извне".

Тимошенко также сделала резкие заявления в адрес представителей действующей власти. Она назвала Гончарука, Зеленского и его партию "сбродом, которые пришли к власти". По ее словам, обнародованные в сети разговоры премьера Алексея Гончарука и других чиновников "открывают глаза украинскому обществу".

Политик считает, что президент и премьер неоднократно продемонстрировали свою некомпетентность и признали ее на скандальных аудиозаписях, где Гончарук называет себя "профаном в экономике".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в открытый доступ попали аудиозаписи, якобы сделанные во время закрытых заседаний Кабмина под председательством премьер-министра Алексея Гончарука. На них премьер называет себя "профаном в экономике" и говорит о катастрофической экономической ситуации в Украине, констатируя, что действующая власть не знает, как исправить ситуацию. Обнародование записей разговоров вызвало немалый резонанс. Так, Юлия Тимошенко призвала власть уйти в отставку.

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Тема
"Пленки" Гончарука
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук Юлия Тимошенко
Место
Украина
Тег
скандалы
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Так ты же сама и привела этот сброд к власти, проголосовав со своим электоратом за них во втором туре, а теперь сопли жуёшь...
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Тетя Ю кажысь забыла о том ,что и сама была властью..Будучи Премьером,она тогда в разы имела больше полномочий ,чем Президент..И,что?Что она сделала хорошего тогда для страны?Заключила кабальный газовый контракт с Россией..Закупила по завышеной цене около 100 тыс.авто скорой помощи..В 2008 г.на предупреждение экономистов ,что движется мировой кризис, Ю ответила,что кризис "обойдет стороной" Украину..Как ,видим не обошел..Все ,эти "песни ,о старом,"уже достали..Единственное,с чем можна согласится с Ю,так ,это то ,что сейчас у власти находится самый обыкновенный сброд..Это,точно!
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россия москва
россия москва
да такой страны и не было, колония запада это да.
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
россия москва, молчал бы уже))) колония Ичкерии)))
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