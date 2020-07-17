Тимошенко заявила, что будет обжаловать закон о ликвидации районов Украины в суде. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Юлия Тимошенко заявила, что депутаты "Батьківщини" не голосовали за законопроект № 3650 о ликвидации районов, которым, по ее словам, нарушаются права и интересы украинцев.

Во время выступления в Верховной Раде она подчеркнула: ее команда в Конституционном суде будет оспаривать антинародное намерение власти "перекроить" Украину.

"Этим решением власть, по сути, закладывает ядерный взрыв под Украину и разрывает ее на куски. Ничего общего с децентрализацией это не имеет. Это лишение людей их прав и ограничения их возможностей", – отметила Тимошенко.

Лидер партии подчеркнула, что план власти "перекроить" карту Украины прямо противоречит решению Конституционного суда от 2001 года и нарушает четыре статьи Конституции.

"Если вы сейчас это преступление делаете, то мы идем в Конституционный суд. Эта вакханалия будет прекращена. Не идите против людей, не сдавайте страну и не изменяйте ее!" – призвала Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла проект постановления о создании и ликвидации районов в Украине.