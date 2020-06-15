Тимошенко заявила, что будет обжаловать меморандум с МВФ в Конституционном суде

Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее команда начала глубокую экспертизу меморандума с МВФ и будет обращаться в Конституционный суд для признания его неконституционным.

Об этом она сообщила на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов. По мнению Тимошенко, каждым пунктом этого меморандума власть сдает национальные интересы и продолжает политику распродажи Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Она отметила, что команда "Батьківщини" не позволит власти пренебрегать интересами страны и принимать непосильные для государства условия.

"Наша команда начинает глубокую внутринациональную экспертизу меморандума с МВФ по разделам. Мы будем доказывать, в том числе и в судах, это сдача суверенитета Украины. На этой неделе ставится восемь лоббистских законов во исполнение меморандума. Мы не дадим вам опорочить суверенитет Украины. Мы будем бороться против таких вещей. Управляйте страной, а не сдавайте ее национальные интересы", – подчеркнула Тимошенко.

Глава "Батьківщини" заверила, что депутаты партии будут обращаться в Конституционный суд, чтобы "все, что будет принято по этому меморандуму, признали неконституционным".

"В документе, по сути, уничтожаются наши государственные банки, распродается земля, стратегическая собственность государства. Здесь передается в управление иностранным комиссиям формирования Высшего совета правосудия, речь идет о продолжении медицинской реформы. Здесь речь идет об оптимизации системы образования, а это значит, что будут сокращаться сети школ. Здесь говорится о снижении заработной платы преподавателям, профессорам, доцентам, здесь объявляется автономия Национального банка от государства ... Но мы будем информировать общество о каждом шаге власти, направленном на разрушение независимости страны, и не позволим продолжать эту политику и дальше", – отметила Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что "банковский" закон, который 13 мая приняла Верховная Рада, – это профанация и преступление против суверенитета Украины.