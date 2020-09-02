Тимошенко впервые прокомментировала свое состояние из-за СOVID-19

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко впервые прокомментировала свое самочувствие после инфицирования коронавирусом.

Деталями о течении болезни она поделилась на личной странице в Facebook. Политик отметила, что до выздоровления еще далеко, но кризисный период миновал.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже ... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни" , – написала Тимошенко.

Также она поблагодарила всех, кто ее лечил, молился за ее здоровье и помогал в борьбе с опасной болезнью. Лидер "Батьківщини" отметила, что именно это помогло ей в противостоянии с бедой.

"Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла... Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека, – это вы, мои родные, мои друзья мои единомышленники и мои оппоненты, люди, которые близки мне по духу, с которыми я знакома всю жизнь или с которыми я не знакома совсем, люди, которые по-настоящему неравнодушны мне и которым по-настоящему небезразлична моя судьба", – обратилась к украинцам Тимошенко.

"Ради этого ощущения единства с вами стоит жить и бороться, потому что мы своей любовью делаем мир лучше. Спасибо и крепко вас обнимаю. Все будет хорошо!" – подытожила нардеп.

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