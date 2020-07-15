Тимошенко: вместе нам удалось остановить план президента по сокращению районов Украины

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время митинга под Верховной Радой заявила, что совместными усилиями удалось не допустить принятия закона о сокращении количества районов с 490 до 133.

Об этом она заявила во время общения с людьми, которые приехали из регионов Украины, чтобы отстоять интересы своих общин (чтобы посмотреть видео, досскролльте до конца).

"Спасибо каждому, кто пришел сегодня под Верховную Раду! Вместе мы заставили президента и его монобольшинство снять с рассмотрения постановление о глобальном сокращении районов! Это наша общая победа! Не позволим "слугам народа" принимать антинародные решения!" – подчеркнула лидер партии.

ba.org.ua

ba.org.ua

Тимошенко заверила, что "Батьківщина" сделает все, чтобы отстоять права украинцев и не допустить сокращения количества районов, сужение прав людей, лишение их доступа к административным услугам, образованию и медицине.

ba.org.ua

"Ни я, ни наша команда, чтобы они с нами не делали, – мы не остановим борьбу. Мы очень хорошо знаем – если в Украине будут вместе такие силы как вы, люди, которые сегодня собрались, чтобы противостоять "реформам" власти, и как мы, то это означает, что властный план колонизации Украины не пройдет. И мы защитим не только сегодняшние, но и будущие поколения", – отметила Тимошенко.