Тимошенко: вместе нам удалось остановить план президента по сокращению районов Украины
Юлия Тимошенко выступила под Радой. ba.org.ua
Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время митинга под Верховной Радой заявила, что совместными усилиями удалось не допустить принятия закона о сокращении количества районов с 490 до 133.
Об этом она заявила во время общения с людьми, которые приехали из регионов Украины, чтобы отстоять интересы своих общин (чтобы посмотреть видео, досскролльте до конца).
"Спасибо каждому, кто пришел сегодня под Верховную Раду! Вместе мы заставили президента и его монобольшинство снять с рассмотрения постановление о глобальном сокращении районов! Это наша общая победа! Не позволим "слугам народа" принимать антинародные решения!" – подчеркнула лидер партии.
Тимошенко: вместе нам удалось остановить план президента по сокращению районов Украины ba.org.ua
Тимошенко: вместе нам удалось остановить план президента по сокращению районов Украины ba.org.ua
Тимошенко заверила, что "Батьківщина" сделает все, чтобы отстоять права украинцев и не допустить сокращения количества районов, сужение прав людей, лишение их доступа к административным услугам, образованию и медицине.
Тимошенко: вместе нам удалось остановить план президента по сокращению районов Украины ba.org.ua
"Ни я, ни наша команда, чтобы они с нами не делали, – мы не остановим борьбу. Мы очень хорошо знаем – если в Украине будут вместе такие силы как вы, люди, которые сегодня собрались, чтобы противостоять "реформам" власти, и как мы, то это означает, что властный план колонизации Украины не пройдет. И мы защитим не только сегодняшние, но и будущие поколения", – отметила Тимошенко.