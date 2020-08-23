Тимошенко в тяжелом состоянии: коронавирус у экс-премьера официально подтвердили

Борис Бондарь Политика 13:00, 23.08.2020 Обновлено: 13:29, 23.08.2020

У лидера партии "Батькивщина" официально подтвердили заражение коронавирусом. Она в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook. Температура поднялась до 39 градусов.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", – написала она.

Ранее сообщили, что также коронавирусом заболели члены семьи Тимошенко – дочь Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин.

Где проходит лечение Тимошенко не сообщается.

Пресс-секретарь Тимошенко подтвердила, что лидер "Батькивщины" заболела COVID-19
(Facebook Марины Сороки)

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусом вместе с другими членами своей семьи.

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