Тимошенко в тяжелом состоянии: коронавирус у экс-премьера официально подтвердили
У лидера партии "Батькивщина" официально подтвердили заражение коронавирусом. Она в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook. Температура поднялась до 39 градусов.
"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", – написала она.
Ранее сообщили, что также коронавирусом заболели члены семьи Тимошенко – дочь Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин.
Где проходит лечение Тимошенко не сообщается.
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусом вместе с другими членами своей семьи.