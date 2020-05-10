Тимошенко в День матери: вспомните, позвоните, любите!

О мамах можно говорить лишь словами чистой любви. Ведь мама – это и есть любовь и тепло, добро и свет ... Мамы – это счастье и энергия жизни на планете.

Об этом говорится в поздравлении Главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко по случаю празднования Дня матери, которое она разместила на своей странице в Facebook.

"Как-то в интервью иностранный журналист сказал:" Вас называют железной женщиной украинской политики ... "Я ему ответила:" Настоящая железная женщина – это моя мама. Но не в политике, а вообще в жизни ... "Я благодарю тебя, родная мамочка моя, за все твое терпение, за твою заботу. За твою невероятную силу и мудрость. За твою огромную любовь ...", – написала Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Лидер "Батькіщини" убеждена, что материнская любовь – это та сила, которая постоянно защищает людей и балансирует добро на земле. В праздничный день, Юлия Тимошенко призвала поблагодарить всех мам и вспомнить тех, кого уже нет рядом.

"Давайте сегодня поблагодарим всем нашим мамам. Давайте вспомним теплым словом их, когда они уже не с нами. Давайте пожелаем мужества тем мамам, которые сегодня ждут своих детей. Тем мамам, чьи дети сегодня защищают нашу Украину от врагов. А особенно тем – чьи дети погибли за Родину, пропали без вести, находятся сейчас в плену ... это придаст веры, это придаст силы ... Давайте позвоним своим мамам, поговорим с ними. это очень важно. Это бережет их и хранит нас! Вспомните, позвоните, любите ... ", – призвала Юлия Тимошенко.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!