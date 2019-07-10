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Тимошенко: украинцы должны зарабатывать больше – тогда отечественная экономика заработает

11.6т Читать материал на украинском

Главным стимулом для развития украинской экономики должен стать рост доходов граждан. Чем выше будут зарплаты, тем больше станет внутренний рынок, тем больше будут производить товаров и услуг отечественные предприятия, и тем быстрее будет экономический рост.

Об этом лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила во время представления стратегического плана "Надо действовать" в Киеве, сообщает пресс-служба политсилы.

"Народ – это главный инвестор. Если он будет без денег, это будет означать, что наша экономика не сможет подняться. Нам нужно увеличить доходы людей и достичь за пять лет по крайней мере уровня Польши. Только так мы сможем сохранить людей и сохранить наш интеллектуальный потенциал", – пояснила лидер "Батьківщини", отметив, что нельзя "экономить на людях".

Представление стратегического плана "Надо действовать"

Представление стратегического плана "Надо действовать"

Пресс-служба "Батьківщини"

Председатель партии отметила, что речь идет о росте как заработных плат, так и пенсий. Первым, неотложным шагом она назвала приведение минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума, как это и предусмотрено законом. Сегодня минимум составляет 3094 грн, и никто не должен получать меньше этой суммы, отметила политик.

План "Надо действовать", представленный Тимошенко, предусматривает также изменение денежно-кредитной политики. В частности, речь идет об увеличении объема кредитования экономики с 22% до 100% ВВП, уменьшение кредитной ставки с 25% до 3-5%, начала программы микрокредитования, упрощение условий получения кредитов: "Мы поднимем экономику, наполнив ее деньгами".

Среди реанимационных шагов, предложенных "Батьківщиною", – введение обязательного медицинского страхования, персонифицированной пенсионной системы, начала ипотечного кредитования для приобретения жилья для украинцев, а также возврат помощи при рождении ребенка, который был при премьере Тимошенко (на первого ребенка – 50 тыс. грн, на второго – 100 тыс. грн, а на третьего – 150 тыс. грн).

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Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Тег
ВО Батьківщина

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