Тимошенко: украинцы должны зарабатывать больше – тогда отечественная экономика заработает

Главным стимулом для развития украинской экономики должен стать рост доходов граждан. Чем выше будут зарплаты, тем больше станет внутренний рынок, тем больше будут производить товаров и услуг отечественные предприятия, и тем быстрее будет экономический рост.

Об этом лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила во время представления стратегического плана "Надо действовать" в Киеве, сообщает пресс-служба политсилы.

"Народ – это главный инвестор. Если он будет без денег, это будет означать, что наша экономика не сможет подняться. Нам нужно увеличить доходы людей и достичь за пять лет по крайней мере уровня Польши. Только так мы сможем сохранить людей и сохранить наш интеллектуальный потенциал", – пояснила лидер "Батьківщини", отметив, что нельзя "экономить на людях".

Представление стратегического плана "Надо действовать" Пресс-служба "Батьківщини"

Председатель партии отметила, что речь идет о росте как заработных плат, так и пенсий. Первым, неотложным шагом она назвала приведение минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума, как это и предусмотрено законом. Сегодня минимум составляет 3094 грн, и никто не должен получать меньше этой суммы, отметила политик.

План "Надо действовать", представленный Тимошенко, предусматривает также изменение денежно-кредитной политики. В частности, речь идет об увеличении объема кредитования экономики с 22% до 100% ВВП, уменьшение кредитной ставки с 25% до 3-5%, начала программы микрокредитования, упрощение условий получения кредитов: "Мы поднимем экономику, наполнив ее деньгами".

Среди реанимационных шагов, предложенных "Батьківщиною", – введение обязательного медицинского страхования, персонифицированной пенсионной системы, начала ипотечного кредитования для приобретения жилья для украинцев, а также возврат помощи при рождении ребенка, который был при премьере Тимошенко (на первого ребенка – 50 тыс. грн, на второго – 100 тыс. грн, а на третьего – 150 тыс. грн).

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