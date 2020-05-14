Фракция "Батьківщина" заблокировала внедрение в Украине дополнительного механизма обезземеливания селян, который прописан в законопроекте о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Об этом председатель партии Юлия Тимошенко написала на своей официальной странице в Facebook. По ее словам, такая инициатива власти является антинародной.

"Вчера под вечер в парламенте мы едва остановили новую угрозу для селян – законопроект о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. В хорошей идее снова спрятались дьявольские детали. Фактически создается независимый от государства фонд, который будет раздавать бюджетные деньги под залог земли, а потом эту заложенную землю отдавать неизвестно кому. Я хочу спросить: мы что, вообще здесь с вами – папуасы, у нас на погремушки меняют вообще все, что у нас осталось?" – возмутилась Тимошенко.

Указанным законопроектом под предлогом "поддержки малых и средних фермерских хозяйств" предполагается создать специальный независимый от государства Фонд, в который войдут преимущественно иностранцы, которые будут решать как отбирать у селян земли и каким иностранным банкам затем ее распределять. На его создание планировали выделить 240 миллиона гривен государственных средств.

Свою обеспокоенность по поводу этой антинародной инициативы власти выразили и эксперты Главного научно-экспертного управления Верховной Рады. В своем заключении к законопроекту они указали на заложенные в нем коррупционные риски, ведь в документе не прописаны четкие основания участия в Фонде юридических лиц.

Также не определены критерии отбора участников Фонда, что, по мнению экспертов, представляет угрозу национальной безопасности Украины, ведь в Фонд могут войти юридические лица с государства-агрессора. Кроме того, из-за неопределенности размера доли уставного капитала, которое государство сохраняет за собой в уставном капитале Фонда, есть риск потери государственного контроля за его деятельностью. Заложено и предпосылки для нецелевого использования средств участниками Фонда.

"Главное научно-экспертное управление категорическое: этот законопроект содержит значительные коррупционные риски и несет угрозу национальной безопасности. Нам удалось не допустить его принятие!" – подчеркнула Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что "банковский" закон, который 13 мая приняла Верховная Рада, – это профанация и преступление против суверенитета Украины.