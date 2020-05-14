Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:38
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Тимошенко удалось заблокировать закон о кредитах для аграриев

3.2т
Читать материал на украинском

Фракция "Батьківщина" заблокировала внедрение в Украине дополнительного механизма обезземеливания селян, который прописан в законопроекте о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Об этом председатель партии Юлия Тимошенко написала на своей официальной странице в Facebook. По ее словам, такая инициатива власти является антинародной.

"Вчера под вечер в парламенте мы едва остановили новую угрозу для селян – законопроект о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. В хорошей идее снова спрятались дьявольские детали. Фактически создается независимый от государства фонд, который будет раздавать бюджетные деньги под залог земли, а потом эту заложенную землю отдавать неизвестно кому. Я хочу спросить: мы что, вообще здесь с вами – папуасы, у нас на погремушки меняют вообще все, что у нас осталось?" – возмутилась Тимошенко.

"Остановили новую угрозу для селян": Тимошенко удалось заблокировать закон о кредитах для аграриев

Указанным законопроектом под предлогом "поддержки малых и средних фермерских хозяйств" предполагается создать специальный независимый от государства Фонд, в который войдут преимущественно иностранцы, которые будут решать как отбирать у селян земли и каким иностранным банкам затем ее распределять. На его создание планировали выделить 240 миллиона гривен государственных средств.

Свою обеспокоенность по поводу этой антинародной инициативы власти выразили и эксперты Главного научно-экспертного управления Верховной Рады. В своем заключении к законопроекту они указали на заложенные в нем коррупционные риски, ведь в документе не прописаны четкие основания участия в Фонде юридических лиц.

Также не определены критерии отбора участников Фонда, что, по мнению экспертов, представляет угрозу национальной безопасности Украины, ведь в Фонд могут войти юридические лица с государства-агрессора. Кроме того, из-за неопределенности размера доли уставного капитала, которое государство сохраняет за собой в уставном капитале Фонда, есть риск потери государственного контроля за его деятельностью. Заложено и предпосылки для нецелевого использования средств участниками Фонда.

"Главное научно-экспертное управление категорическое: этот законопроект содержит значительные коррупционные риски и несет угрозу национальной безопасности. Нам удалось не допустить его принятие!" – подчеркнула Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что "банковский" закон, который 13 мая приняла Верховная Рада, – это профанация и преступление против суверенитета Украины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
5
Смешно
5
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги