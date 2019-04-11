Тимошенко: смотрю с оптимизмом в будущее, но сейчас нам нужно засучить рукава

Кто бы ни победил на президентских выборах, Юлия Тимошенко и ее команда готовы, засучив рукава, ответственно работать ради будущего Украины и счастья ее людей.

Об этом лидер "Батьківщини" заявила во время 12 Киевского форума "Неутомимая волна: Стратегический выбор Украины и Запада", сообщается на сайте политсилы.

По словам политика, сейчас государство стоит перед выбором: сохранится ли статус-кво кланово-олигархического консенсуса, коррупции, неэффективности институтов, или мы сможем все это поменять, сможет ли политическая перезагрузка сделать украинцев счастливыми, будет ли в государстве справедливость.

Юлия Тимошенко Пресс-служба "Батьківщини"

Как бы ни завершилась президентская кампания, ничего мгновенно не изменится, убеждена председатель партии. Именно поэтому, подчеркнула она, задача всех ответственных государственных деятелей страны и друзей Украины – помочь осуществить всеобъемлющие изменения.

"Мы не должны допустить, чтобы остался статус-кво коррупционных сговоров. Мы все должны доказать, что это возможно изменить. Я и моя команда будем служить этому так, как только можем. Для нас – это служение Украине", – заверила Тимошенко.

Для выполнения этой тяжелой работы был создан фундаментальный документ – Новый курс. Над стратегией развития государства работали сотни специалистов, которые имеют знания и опыт в различных областях.

"Этот документ был сделан не под выборы, а для Украины. Если мы ответственные политики, мы обязаны все предложения, которые мы имеем, собрать и сделать Украину счастливой. Я в этом вижу призвание нашей команды", – подчеркнула лидер "Батьківщини" .

Кроме того, отметила Тимошенко, будущее нашего государства будет зависеть и от выполнения странами-гарантами Будапештского меморандума международных обязательств, взятых перед Украиной в обмен на ее отказ от ядерного потенциала. И смена президента – это окно больших возможностей, чтобы усилить переговорные процессы, отметила она.

"Вопрос Украины должен быть поставлен в контексте мирового стремления к демилитаризации. Я считаю, что без мирной целостной Украины не может быть мирной и целостной Европы", – подытожила Тимошенко.

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