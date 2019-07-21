Тимошенко: сегодня каждый бюллетень должен быть за жизнь

Народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что ее бюллетень для голосования – "за жизнь". Об этом она рассказала журналистам на избирательном участке, после своего волеизъявления в ходе внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 21 июля.

Юлия Тимошенко на избирательном участке КП

"Раз в пять лет от каждого украинца зависит все. Сегодня каждый, кто бросает бюллетень в урну, должен понимать: это не бюллетень за партии, за каких-то отдельных депутатов. На самом деле – это, как и всегда, бюллетень – за жизнь!" – подчеркнула политик.

Она также отметила, что за 28 лет независимости украинцы столько раз ошибались в выборе, что теперь времени на повторные ошибки у страны не осталось.

"Вы все знаете историю Украины и знаете сколько раз мы ошибались, выбирая или лидеров клановой системы, или их махровых марионеток. Мы столько раз ошибались, что теперь у нас не осталось времени на ошибки. Я верю в то, что в этот раз Украина сможет встать на ноги, возродиться, и каждому украинцу дать шанс на жизнь", – подытожила Тимошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тимошенко предложила Зеленскому создать коалицию, заявив, что ситуация в стране не оставляет времени на "собачьи бои".

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