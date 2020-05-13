Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что "банковский" закон, который 13 мая приняла Верховная Рада, – это профанация и преступление против суверенитета Украины.

Во время выступления в парламенте, она отметила, что фракция "Батьківщина" не поддержала закон №2571-Д, который, по ее мнению, противоречит интересам людей.

"Этот закон не против "Приватбанка", этот закон – прямо противоречит суверенитету Украины. Этим документом украинский народ лишают права управлять Национальным банком, а Национальный банк лишают конституционного долга подчиняться решению суда. Этот закон, по сути, объявляет амнистию тем, кто управлял Национальным банком, тем, кто управлял Фондом гарантирования вкладов, – они останутся безнаказанными, а людям не вернут ни копейки, потому что все уже украдено", – возмутилась Тимошенко.

Юлия Тимошенко ukr.lb.ua

В свою очередь, заместитель председателя партии "Батьківщина" Сергей Власенко отметил, что согласно закону №2571-Д Национальный банк пытаются вывести из-под юрисдикции украинских судов.

"Согласно этому закону у нас появится такой участник судебного процесса – супер-ответчик, Национальный банк, который получит ряд прав, значительно больше всех прав истцов по всей стране. Суды будут обязаны руководствоваться выводами Национального банка при рассмотрении дел. Очевидно , что этот закон антиконституционный", – отметил Власенко.

Глава "Батьківщины" подчеркнула, что "банковский" закон нарушает 11 статей Конституции Украины. Поэтому, убеждена Тимошенко, после голосования этого документа он будет отменен решением Конституционного суда.

"Возможно, МВФ и кукловоды с глобального пространства не знают, что после принятия этого закона, он будет отменен в Конституционном суде. Мы будем обязательно подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому, никаким дилетантам и невеждам даже в голову не пришло такие законы принимать", – заверила Тимошенко.

Она напомнила, что фракция "Батьківщина" подала отдельный законопроект по "Приватбанку", но его "слуги народа" даже не рассматривали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 мая в втором чтении и в целом приняла законопроект, который регулирует работу банковской деятельности и от которого, в частности, зависит получение финансовой помощи от МВФ.

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