Тимошенко раскритиковала идею Зеленского о проведении всенародного опроса в день выборов

Опрос людей на избирательных участках 25 октября, о намерении провести которое объявил президент Владимир Зеленский, не предусмотрено ни одним законом и не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в своем посте на Facebook. Инициативу главы государства она назвала "откровенным бредом" и "дешевой пиарщиной".

По словам политика, 25-го октября в Украине "состоится настоящий референдум". "Референдум, на котором люди выразят свое отношение к политике нынешней власти. И этим референдумом станут местные выборы", – написала Тимошенко.

"Новость о намерении президента провести в день голосования еще и некое" опрос "застала меня на Черкасщине, среди людей. Здесь его оторванность от реальных проблем особенно заметна. В самый разгар пандемии, когда ситуация становится критической и в больницах уже не остается свободных мест, когда бедность людей достигла критической точки и рушится экономика, президент занимается откровенной бредом и объявляет некое "потешне" опрос людей на участках в день выборов!!! "Опрос", не предусмотренный ни одним законом, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей", – возмутилась Юлия Тимошенко.

В то же время, заметила лидер партии, "приходит в голову несколько вопросов: когда завершится эта бесконечная дешевая пиарщина и начнется реальное управление страной и пока будет так унижаться статус Президента Украины ?!".

Глава "Батькивщины" считает, что если президенту хочется "услышать каждого", то надо утвердить закон о референдуме – который, несмотря на обещания, власть не смогла принять уже 17 месяцев – и вынести на всенародное голосование 5 вопросов, которые действительно волнуют людей:

Поддерживаете ли вы распродажа украинской земли?

Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?

Верите ли вы, что придет весна, которой будут сажать?

Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введения внешнего управления?

Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?

"Опрос, так опроса!" – отметила Юлия Тимошенко.