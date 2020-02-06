В Раде устроили массовые драки из-за рынка земли: появились видео

В Верховной Раде Украины устроили массовые потасовки из-за возможного голосования за законопроект о рынке земли.

Соответствующие видео предоставил собственный корреспондент OBOZREVATEL и опубликовал Telegram-канале Pavlovsky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах первой стычки видно, что лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заблокировала место спикера парламента Дмитрия Разумкова, а оппозиция (ОПЗЖ во главе с Вадимом Рабиновичем) – и вовсе весь президиум Верховной Рады. Несмотря на это, вице-спикер Руслан Стефанчук решил продолжить рассмотрение законопроектов.

Драка в Раде

Драка в Раде

Драка в Раде

Кроме того, на кадры попали и стычки между представителями "Батьківщини" Сергеем Власенко и Иваном Крулько с нардепами от "Слуги народа", которые препятствовали блокированию трибуны.

Позже к президиуму все же прорвалась нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская и начала выступление.

Спустя некоторое время атмосфера в Верховной Раде снова накалилась. В силовое противостояние вступили члены "Батьківщини", "Слуги народа" и внефракционные нардепы.

Потасовка в Раде Facebook Яна Доброносова

Блокирование трибуны в Раде Telegram-канал "Политика страны"

Блокирование трибуны в Раде Telegram-канал "Политика страны"

Как сообщал OBOZREVATEL, массовая стычка также произошла на пленарном заседании Верховной Рады 5 декабря. Тогда конфликт вспыхнул между представителями "Слуги народа" Максом Бужанским и Гео Леросом. В свою очередь члены "Европейской солидарности" и "Голоса" сбежались, чтобы растащить их. Спикер Дмитрий Разумков также пытался утихомирить нардепов.

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