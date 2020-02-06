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7 февраля • обновлено в 08:11
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В Раде устроили массовые драки из-за рынка земли: появились видео

61.5т
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В Верховной Раде Украины устроили массовые потасовки из-за возможного голосования за законопроект о рынке земли.

Соответствующие видео предоставил собственный корреспондент OBOZREVATEL и опубликовал Telegram-канале Pavlovsky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах первой стычки видно, что лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заблокировала место спикера парламента Дмитрия Разумкова, а оппозиция (ОПЗЖ во главе с Вадимом Рабиновичем) – и вовсе весь президиум Верховной Рады. Несмотря на это, вице-спикер Руслан Стефанчук решил продолжить рассмотрение законопроектов.

Драка в Раде

Драка в Раде

Драка в Раде

Драка в Раде

Драка в Раде

Драка в Раде

Кроме того, на кадры попали и стычки между представителями "Батьківщини" Сергеем Власенко и Иваном Крулько с нардепами от "Слуги народа", которые препятствовали блокированию трибуны.

Позже к президиуму все же прорвалась нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская и начала выступление.

Спустя некоторое время атмосфера в Верховной Раде снова накалилась. В силовое противостояние вступили члены "Батьківщини", "Слуги народа" и внефракционные нардепы.

Потасовка в Раде

Потасовка в Раде

Facebook Яна Доброносова

Блокирование трибуны в Раде

Блокирование трибуны в Раде

Telegram-канал "Политика страны"

Блокирование трибуны в Раде

Блокирование трибуны в Раде

Telegram-канал "Политика страны"

Как сообщал OBOZREVATEL, массовая стычка также произошла на пленарном заседании Верховной Рады 5 декабря. Тогда конфликт вспыхнул между представителями "Слуги народа" Максом Бужанским и Гео Леросом. В свою очередь члены "Европейской солидарности" и "Голоса" сбежались, чтобы растащить их. Спикер Дмитрий Разумков также пытался утихомирить нардепов.

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Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Рынок земли в Украине Драки нардепов
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
тимошенчихе дали п.зды,приговаривая "и не хочется,да нельзя упускать такой случай" ))
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Как раз той случай, где я желаю победы обеим сторонам.
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Чан Джеки
Чан Джеки
земля моя но я продать немогу .так вот завтра хочу чтобы юля тимошенко=или просто мошеница=отдала мене свою машину и яю буду ее експлуатировать как захочу но ей я дам за эксплуатацию 30 сребников и хватит с нее.ато как она со своими шакалами с =батькивщины= может распоряжатся моей собственностью то почему я немогу ее машиной руководить.ты согласна юля.
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Чан Джеки
Чан Джеки
злой укр, она же и твоя .так в чем я неправ по закону обьясни мне злой осл.еб.
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злой укр
злой укр
Чан Джеки, твоя земля-участок на погосте.и то временно.
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