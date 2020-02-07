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8 февраля • обновлено в 07:39
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"Это мелочи, а Украина без земли!" Тимошенко прокомментировала "ранение" в Раде

4.4т
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Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко отреагировала на инцидент, который произошел с ней во время рассмотрения законопроекта о рынке земли в Верховной Раде. Она отметила, что считает мелочью травму пальца, полученную в процессе блокирования трибуны.

В комментарии Pavlovsky News политик подчеркнула, что чувствует себя прекрасно, однако переживает за Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

lb.ua

"Дорогие друзья, нам надо смотреть не на такие мелочи, которые ничего не стоят, а на то, что Украину оставляют без украинской земли. Вот что стоит внимания", – серьезно ответила она на вопрос журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 февраля Тимошенко сломала микрофон спикера парламента Дмитрия Разумкова. В процессе она поранила палец.

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что микрофон стоит $2 тысячи и Тимошенко будет оплачивать его из собственных денег.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины ВО Батьківщина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Конечно обидно, когда твою пайку чужой рот жрет в тобой устроенной тюрьме.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Переживает ворюлька что ее незаконно отхапаную земельку отберут?
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