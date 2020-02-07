"Это мелочи, а Украина без земли!" Тимошенко прокомментировала "ранение" в Раде

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко отреагировала на инцидент, который произошел с ней во время рассмотрения законопроекта о рынке земли в Верховной Раде. Она отметила, что считает мелочью травму пальца, полученную в процессе блокирования трибуны.

В комментарии Pavlovsky News политик подчеркнула, что чувствует себя прекрасно, однако переживает за Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юлия Тимошенко lb.ua

"Дорогие друзья, нам надо смотреть не на такие мелочи, которые ничего не стоят, а на то, что Украину оставляют без украинской земли. Вот что стоит внимания", – серьезно ответила она на вопрос журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 февраля Тимошенко сломала микрофон спикера парламента Дмитрия Разумкова. В процессе она поранила палец.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что микрофон стоит $2 тысячи и Тимошенко будет оплачивать его из собственных денег.

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