Тимошенко призвала Зеленского использовать план "Батьківщини" относительно COVID-19 в Украине

Президент Владимир Зеленский и его команда должны использовать профессиональный план борьбы с пандемией COVID-19 в Украине, который предоставила власти команда "Батьківщини".

Об этом заявила Юлия Тимошенко на брифинге по результатам принятия своего постановления №4228 о мерах противодействия распространению коронавируса и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз, которое поддержали 308 народных депутатов.

"Мы смогли принять те вещи, которые теперь стали обязательными для президента, для правительства, для министра здравоохранения и для власти, в том числе и на местном уровне. Команда "Батьківщини" применила весь свой успешный опыт противодействия эпидемиям и предоставила власти профессиональный план борьбы с COVID-19, безотлагательное выполнение которого должны обеспечить президент и его ставленники", – сказала Тимошенко.

Также она озвучила все детали пошагового плана действий, предусмотренных постановлением:

– Открытие единой горячей линии для сообщения о симптомах коронавируса и вызова неотложной бригады помощи.

– Бесплатное проведениt тестирования дома мобильными бригадами или бригадами скорой помощи.

– Обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом с корректировкой протокола под наиболее эффективное лечение.

– Обеспечение бесплатными анализами, которые необходимы больным коронавирусом, включая компьютерную томографию.

– Инвентаризация сети всех лабораторий в Украине (частных, ведомственных, коммунальных), которые могут проводить ПЦР-тесты.

– Проведение 100 тысяч ПЦР-тестов в сутки.

– Создание в каждой больнице и пункте скорой помощи запасов минимум на 30 суток всего необходимого для лечения: кислорода, лекарств и необходимых защитных средств.

– Восстановление государственной санитарно-эпидемиологической службы и обеспечения стратегической системы защиты Украины от эпидемий.

– Внесение изменений в бюджет, которые необходимы для выполнения этого постановления.

Кроме того, отметила глава "Батьківщини", с момента принятия этого постановления правительство обязано обеспечить всем медикам, всему медицинскому и немедицинскому персоналу 300% к окладу без учета минут, проведенных у больного пациента. Также будет введено обязательное медицинское страхование для медиков в размере 15 прожиточных минимумов.

Стоит отметить, что постановлением №4228 Верховная Рада Украины также рекомендует президенту Украины создать Национальный штаб противодействия COVID-19 и возглавить его для организации оперативного реагирования на распространение коронавирусной болезни в Украине, повышение способности национальной системы здравоохранения, внедрение комплексной системы защиты отечественной экономики от последствий пандемии, разработки и внедрения эффективной стратегии безопасности Украины в условиях новых глобальных биологических вызовов.

"Я буду настаивать, чтобы в парламенте специально создали систему контроля за выполнением этого постановления. И мы хотели бы, чтобы президент и министр здравоохранения отчитались о том, как это выполняется", – подчеркнула Тимошенко.