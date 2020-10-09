Тимошенко призвала власть спасать страну, а не выяснять политические отношения

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала власть немедленно защищать людей и совместными усилиями спасать страну, а не тратить время и силы на выяснение политических отношений.

По ее словам, взаимные обвинения и "собачьи бои" нужно прекратить и действовать совместно ради защиты украинцев от пандемии и ее последствий. Таким мнением политик поделилась в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прежде всего она выразила убеждение, что при нынешней ситуации в Украине усилий отдельных министерств или ведомств уже недостаточно. Тимошенко подчеркнула, что сейчас нужны скоординированные действия правительства, парламента, силовых структур, волонтеров и бизнеса, "инициативу и ответственность за которые должен принять президент".

Лидер "Батькивщины" также назвала пять первоочередных шаглв, которые должны быть воплощены в жизнь немедленно. Так, план Тимошенко предусматривает:

открытие единой многоканальной горячей линии, номер которой будет знать каждый украинец и куда за помощью будут обращаться все, кто почувствует первые симптомы коронавируса;

обеспечение бесплатными тестами, которые должны приниматься в течение суток после обращения на горячую линию, и делаться за 24 часа;

введение мобильных бригад, обеспеченных автотранспортом, средствами индивидуальной защиты и наборами для тестирования – больные не должны выходить из дома для консультации с врачом и сдачи анализа;

предоставление бесплатных лекарств всем, кто получил подтверждение болезни, по протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения;

развертывание дополнительных коек и перепрофилирование больниц под помощь больным COVID-19.

Для осуществления этих мер, отметила политик, хватит даже тех средств, которые уже выделены парламентом на борьбу с пандемией. А в случае необходимости, Верховная Рада может уже 20 октября мобилизовать дополнительные средства.

Лидер "Батькивщины", в частности, обратила внимание на проверку деятельности НАК "Нафтогаз", который не доплатил в бюджет минимум 75 миллиардов.

"Этих средств очень не хватает на борьбу с последствиями пандемии и их можно было бы направить в бюджет, если бы надлежащую политическую волю продемонстрировал президент... Управлять страной сегодня надо по-другому и совсем в другом темпе. Ведь речь идет о жизни и здоровье миллионов украинцев", – подытожила Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам политического аналитика Дмитрия Корнейчука, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко четкий план и предлагает конкретные шаги, которые должна сделать власть для спасения страны, тогда как другие политики не замечают, что Украина погружается в пандемию коронавируса и экономический кризис .