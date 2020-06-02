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2 июня • обновлено в 14:44
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Тимошенко призвала власть к сотрудничеству для спасения экономики: действовать нужно срочно!

1.3т
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Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко призвала власть начать переговоры для создания единой антикризисной команды.

Как она заявила на брифинге по результатам совещания лидеров фракций и руководства парламента, социально-экономический кризис в стране углубляется и уже достиг той черты, при которой разрушительные последствия для страны становятся неизбежными. По ее словам, положить конец беспорядку и беспомощности нужно немедленно.

"Наша команда провела профессиональный анализ состояния государственных финансов. В экономике государства запущены разрушительные процессы. Выполнение бюджета провалено. Подает валовой внутренний продукт. Не кредитуется экономика. Это следствие того, что Национальный банк и правительство не координируют свою политику. Стратегия Национального банка сознательно и тотально разрушает экономику Украины", – отметила лидер партии.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Тимошенко убеждена – сейчас нужен диалог президента с ответственными политическими силами и создание мощной спасательной команды в Украине, которая немедленно займется возрождением всех систем жизнедеятельности страны.

"Поэтому на совещании мы внесли предложение о немедленной встрече президента Украины с лидерами фракций, чтобы в Украине начался диалог, и мы могли ввести чрезвычайное экономическое положение. Чтобы была создана настоящая антикризисная команда в Украине. Чтобы правительство не забрасывало в парламент пустые бумажки, и чтобы не принимались лоббистские законы. Нужно, чтобы немедленно все ветви власти – парламент, президент, правительство начали работать в единой системе антикризисной программы", – заверила Юлия Тимошенко.

Глава "Батьківщины" отметила, что нужно безотлагательно действовать, чтобы спасти экономику и страну.

"Сейчас Украина оказалась перед угрозой потери экономики, полного разрушения финансовой системы и массового выезда людей за пределы государства. Наша команда готова участвовать в работе. Мы готовы дать все умные, эффективные предложения для быстрого результата. Единственное, чего сегодня нельзя делать, – делать вид, что ничего не происходит, и страна живет нормальной, обычной жизнью. Промедление и самозакапывание может дорого обойтись государству. Надо действовать, и действовать немедленно!" – подчеркнула Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель партии "Батькывщина" Юлия Тимошенко заявила, что "банковский" закон, который 13 мая приняла Верховная Рада, – это профанация и преступление против суверенитета Украины

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
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