Тимошенко призвала Раду поддержать постановление "Батьківщини" о Нацштабе работы с COVID-19

Верховная Рада должна на внеочередном заседание 20 октября принять постановление "Батьківщини" №4228 о создании Нацштаба работы с COVID-19, поскольку ситуация с эпидемией в стране критическая – люди беззащитны, больницы сегодня уже не способны принимать пациентов.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время выступления на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов и поблагодарила коллег из всех фракций за готовность поддержать план "Батьківщини". Документ предусматривает создание Национального штаба работы с коронавирусом, обеспечение людей бесплатными тестами и лекарствами, открытие горячей линии, введение мобильных бригад помощи и развертывания дополнительных коек.

"Каждые 15 минут от коронавируса в Украине умирает человек. Мы вышли на 12 место в мире по смертности. Больницы уже не имеют мест, чтобы принимать людей, а дополнительные кровати, которые разворачиваются, не имеют надлежащего обеспечения кислородом и реанимационными мощностями. Врачи истощены от той нагрузки, которая сегодня есть", – отметила Тимошенко.

Она подчеркнула, что постановление "Батьківщини", к созданию которой присоединились и руководство Верховной Рады, и комитеты, которое объединило и власть, и оппозицию для общей борьбы с болезнью, должно быть немедленно принято.

"Нужно как можно быстрее создать Национальный штаб, потому что ситуация трагическая и в экономике, и в финансах, и в научной сфере, и во всем, что касается национальной безопасности. Далее следует создать единую горячую телефонную линию, куда могли бы обращаться все, кто имеет симптомы болезни. По обращению людей к их дому должны выезжать мобильные бригады, которые будут бесплатно тестировать на наличие вируса просто дома, чтобы потенциальные больные не распространяли его во время переездов по городу и ожидании в очередях. Людей нужно обеспечить бесплатными лекарствами. Надо немедленно развернуть кровати с кислородом, реанимационными возможностями. И безотлагательно принять 15 прожиточных минимумов в качестве страховки медиков", – подчеркнула глава партии.

"Это может сделать сегодня только Национальный штаб во главе с президентом. Сегодня все это подробно прописано в постановлении, он предусматривает пошагово, все, что нужно сделать, чтобы защитить людей, медиков и реально защитить страну", – призвала Тимошенко.