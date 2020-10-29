Тимошенко призвала прекратить истерику и травлю КСУ и обнародовала свою декларацию

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко призвала политиков прекратить истерику и травлю Конституционного суда Украины, и заявила, что ее политсила подготовила законопроект, который соответствует положениям Конституции и призван обеспечить эффективную работу антикоррупционных органов.

Руководителей всех парламентских фракций она просит срочно собраться на консультации, чтобы уже во вторник, 3 ноября, безотлагательно рассмотреть и принять этот важный документ. Об этом политик написала на своей официальной странице в Facebook, обнародовав декларацию о доходах.

"Батьківщина" всегда последовательно отстаивала европейские принципы и антикоррупционные нормы, поддерживая своими голосами все соответствующие законы, в том числе по электронному декларированию. И сейчас мы за его немедленное восстановление, но конституционным путем. Сегодня нужно действовать, а не искать виновных!" – отметила Тимошенко.

Она убеждена, что нардепы могут исправить ошибку, которую сами же и допустили, когда принимали некоторые положения закона, противоречащие Конституции Украины. Именно поэтому политик и призвала лидеров фракций в парламенте 3 ноября в режиме ad hoc проголосовать за законопроект, подготовленный ее командой. Он, по ее словам, разблокирует работу антикоррупционных органов и одновременно не будет противоречить Конституции.

Кроме того, лидер "Батьківщини" обнародовала собственную декларацию о доходах, отметив, что это является проявлением открытости и уважения к согражданам.

"Европейскость и преданность демократическим стандартам – это когда свою декларацию обнародовал не только потому, что этого жестко требует закон. А в первую очередь, потому что уважаешь своих избирателей и сограждан! Сейчас я публично публикую свою декларацию и призываю всех ответственных политиков и госслужащих сделать так же!" – подытожила Тимошенко.

Обращение лидера "Батьківщини" Facebook Юлии Тимошенко

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