Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко призвала правительство восстановить работу транспорта в Украине и прекратить двойные стандарты власти.

Об этом она заявила во время брифинга в парламенте. По словам Тимошенко, Верховная Рада с сегодняшнего дня фактически выходит из карантина, в то время, как украинцы не могут добраться до работы общественным транспортом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Верховная Рада с сегодняшнего дня по сути выходит из карантинного режима. Снимаются все ограничения на проведение заседаний. Но почему для Верховной Рады, которая каждый раз принимает лоббистские законы, почти сняли карантин, а для страны он продолжается? Люди не могут общественным транспортом добраться до работы, они не могут нормально жить, работать, зарабатывать для своих семей деньги", – возмутилась Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Лидер партии отметила, что команда "Батьківщины" обратилась к властям с требованием сделать все возможное, чтобы люди имели возможность вернуться к работе в обычном режиме.

"Если Верховная Рада вышла из карантина и работает в обычном режиме, вопреки постановлению правительства, то безусловно надо также достаточно ускоренно дать возможность людям нормально работать и передвигаться. Мы будем настаивать на этом, потому что дальше это уже превращается в абсурд. Когда рестораны депутатов работают, а любые заведения, принадлежащие малым предпринимателям, – нет. Когда Верховная Рада работает на полную мощность, а всем остальным это запрещено делать. Двойные стандарты нужно прекращать!" – подчеркнула Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что "банковский" закон, который 13 мая приняла Верховная Рада, – это профанация и преступление против суверенитета Украины.