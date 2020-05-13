"Если этого не сделаем, будем терять врачей!" Тимошенко призвала правительство ввести обязательное медицинское страхование

Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко представила законопроект №3464 об обязательном медицинском страховании.

Как она отметила на брифинге в парламенте, украинцев сегодня приходится защищать одновременно от эпидемии и от последствий "медицинской псевдореформы". По ее словам, для этого уже сегодня надо переходить к всеобщему медицинскому страхованию.

По мнению Тимошенко, это даст возможность каждому украинцу иметь в руках медицинскую страховку, иметь бесплатный доступ как к неотложной помощи, так и к медицинскому обслуживанию по всем направлениям, у всех специалистов по всем заболеваниям.

"Это законопроект, который должен стать основой для консолидации всех фракций, Кабинета Министров, президента Украины для того, чтобы полностью изменить стратегию, концепцию развития медицины в Украине", – отметила Тимошенко.

Председатель партии объяснила, что принятие закона об обязательном медицинском страховании предусматривает, что работающие люди будут иметь страховку, которую будут оплачивать не только они сами, но и работодатели. Пенсионеры, несовершеннолетние дети, безработные – будут иметь страховку, оплаченную государством. Неотложная медицинская помощь будет оказываться бесплатно.

"Именно такой законопроект будет предусматривать стопроцентный государственный контроль за финансами, которые будут собраны на базе обязательного медицинского страхования, и вся система здравоохранения будет иметь больше финансовых ресурсов для того, чтобы развивать лечебные заведения и оказывать украинцам правильную, профессиональную, бесплатную медицинскую помощь. Кроме того, обязательное медицинское страхование даст возможность оплачивать всем медицинским работникам заработную плату хотя бы на уровне соседней Польши", – отметила Тимошенко.

Лидер "Батьківщины" призвала правительство, президента и парламент к совместной работе, которая обеспечит украинцев бесплатной медицинской помощью, а медработников – достойными зарплатами.

"Если мы этого не сделаем, мы будем ежемесячно терять врачей, которые будут способны работать и содержать свои семьи на те копейки, которые им сегодня платят. Необходимо остановить беспорядок и разруху, в которую сегодня превращается отечественная медицина. Мы призываем правительство, парламент, все фракции и президента начать работу над новой стратегией организации здравоохранения в Украине на базе обязательного медицинского страхования. Речь идет о здоровье наших семей, детей, родителей, внуков. Надо действовать, и действовать немедленно", – подчеркнула Тимошенко.

Напомним, что во вторник, 12 мая, Юлия Тимошенко и депутаты "Батьківщины" зарегистрировали в парламенте законопроект № 3464 об общеобязательном медицинском страховании.

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