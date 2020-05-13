Главная Новости
13 мая • обновлено в 16:26
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Тимошенко призвала правительство ввести обязательное медицинское страхование

1.7т
Читать материал на украинском

Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко представила законопроект №3464 об обязательном медицинском страховании.

Как она отметила на брифинге в парламенте, украинцев сегодня приходится защищать одновременно от эпидемии и от последствий "медицинской псевдореформы". По ее словам, для этого уже сегодня надо переходить к всеобщему медицинскому страхованию.

По мнению Тимошенко, это даст возможность каждому украинцу иметь в руках медицинскую страховку, иметь бесплатный доступ как к неотложной помощи, так и к медицинскому обслуживанию по всем направлениям, у всех специалистов по всем заболеваниям.

"Если этого не сделаем, будем терять врачей!" Тимошенко призвала правительство ввести обязательное медицинское страхование

"Это законопроект, который должен стать основой для консолидации всех фракций, Кабинета Министров, президента Украины для того, чтобы полностью изменить стратегию, концепцию развития медицины в Украине", – отметила Тимошенко.

Председатель партии объяснила, что принятие закона об обязательном медицинском страховании предусматривает, что работающие люди будут иметь страховку, которую будут оплачивать не только они сами, но и работодатели. Пенсионеры, несовершеннолетние дети, безработные – будут иметь страховку, оплаченную государством. Неотложная медицинская помощь будет оказываться бесплатно.

"Именно такой законопроект будет предусматривать стопроцентный государственный контроль за финансами, которые будут собраны на базе обязательного медицинского страхования, и вся система здравоохранения будет иметь больше финансовых ресурсов для того, чтобы развивать лечебные заведения и оказывать украинцам правильную, профессиональную, бесплатную медицинскую помощь. Кроме того, обязательное медицинское страхование даст возможность оплачивать всем медицинским работникам заработную плату хотя бы на уровне соседней Польши", – отметила Тимошенко.

Лидер "Батьківщины" призвала правительство, президента и парламент к совместной работе, которая обеспечит украинцев бесплатной медицинской помощью, а медработников – достойными зарплатами.

"Если мы этого не сделаем, мы будем ежемесячно терять врачей, которые будут способны работать и содержать свои семьи на те копейки, которые им сегодня платят. Необходимо остановить беспорядок и разруху, в которую сегодня превращается отечественная медицина. Мы призываем правительство, парламент, все фракции и президента начать работу над новой стратегией организации здравоохранения в Украине на базе обязательного медицинского страхования. Речь идет о здоровье наших семей, детей, родителей, внуков. Надо действовать, и действовать немедленно", – подчеркнула Тимошенко.

Напомним, что во вторник, 12 мая, Юлия Тимошенко и депутаты "Батьківщины" зарегистрировали в парламенте законопроект № 3464 об общеобязательном медицинском страховании.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
7
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги