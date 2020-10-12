Тимошенко призвала поддержать украинское производство защиты от COVID-19

В Украине необходимо стимулировать отечественное производство медицинского оборудования для борьбы с коронавирусной болезнью.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время общения с представителями ООО "Киевгума" в городе Бровары Киевской области. По ее убеждению, отечественные производители могут сегодня предоставить все необходимые защитные средства, которые нужны украинской медицине при борьбе с коронавирусом. Для этого достаточно проявить политическую волю и переориентировать стратегию закупок из-за рубежа на собственное производство.

"Наше украинское производство имеет возможность дать системе здравоохранения перчатки, защитные костюмы шестого уровня защиты, а это значит стопроцентную защиту медиков, работающих с больными коронавирусом. Все это производится у нас, в Украине, самого высокого уровня качества, в соответствии с международными стандартами", – отметила Тимошенко.

ba.org.ua

Также политик отметила, что украинская власть не полагается на украинцев, а предпочитает импорт.

"Это – ошибочная стратегия, которая ослабляет Украину. Время президенту наконец признать ошибки, взять ответственность на себя и действовать, опираясь прежде всего на отечественные возможности", – подчеркнула лидер "Батьківщини".

ba.org.ua

"Все это должно быть собрано президентом в единую систему, которая позволит Украине надежно защитить людей от COVID-19 и медиков, которые оказывают помощь, от заражений. Нам сегодня не нужно закупать в других странах, нам надо покупать свое – это нужно как никогда ", – резюмировала Тимошенко.

Напомним, что лидер "Батьківщини" призвала президента Зеленского немедленно создать и возглавить Национальный штаб по борьбе с COVID-19 и предложила перечень неотложных действий, которые необходимо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинский от пандемии.