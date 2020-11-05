Тимошенко призвала парламент изменить проект Госбюджета-2021 в пользу украинцев

Проект Государственного бюджета на 2021 необходимо доработать до 2 чтения так, чтобы он служил каждому гражданину.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время его обсуждения в парламенте (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Каждый депутат сегодня знает, что страна находится в крайне кризисном состоянии. Поэтому сейчас сыпать цифрами, показывает дефициты бюджета нет необходимости", – констатировала Юлия Тимошенко.

По ее словам, проект требует существенных изменений, однако власть упустила столько времени, что лучше эти изменения внести уже во время следующего чтения – чтобы успеть принять бюджет вовремя.

"Попробуем еще раз в первом чтении все вместе, всем парламентом проголосовать, но ко второму чтению подать тот бюджет, который даст шанс стране, который даст шанс каждому человеку. Потому что кризис не у Зеленского, а кризис – у каждого гражданина Украины. Или мы сейчас это сделаем, или следующий бюджет страны будет просто смертельным", – заметила Юлия Тимошенко.

Отметим, что Верховная Рада в первом чтении поддержала проект Государственного бюджета на 2021. "За" проголосовали 275 народных депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Тимошенко сообщила, что "Батькивщине" удалось защитить украинских ФЛП и отсрочить убийственные нормы, которые для них ввели власти.