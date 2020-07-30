Тимошенко призвала местные советы защитить свои территории от игорного бизнеса

Местные советы способны самостоятельно противостоять экспериментам, которые сегодня власть ставит над страной, путем принятия решения о запрете игорного бизнеса на своих территориях.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, приведя успешный пример Запорожского районного совета. Там глава подписал принятое по инициативе "Батьківщини" решение о запрете игорного бизнеса на территории района (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сегодня наш председатель Запорожской партийной организации Владислав Куценко и вся его команда вышли с инициативой, и Запорожский районный совет, руководствуясь статьями закона о местном самоуправлении, принял решение освободить район от игорного бизнеса. Таким образом местный орган самоуправления запретил вести игорный бизнес на своей территории", – пояснила лидер "Батьківщини".

Закон о местном самоуправлении в Украине, заверила Тимошенко, дает советам полномочия останавливать ничтожные, аморальные и непрофессиональные решения центральной власти. Поэтому, призвала лидер партии, депутаты местных уровней должны на местах противостоять игровой мафии, деятельность которой пытается узаконить действующая власть.

"Я хочу сейчас обратиться ко всем депутатам всех местных органов власти: к депутатам объединенных территориальных общин сел, поселков, горсоветов, областных советов. Я призываю – начните на своих сессиях принимать решения, что ваша территория свободная от игорного бизнеса. Защитите семьи, проживающие на территории ваших населенных пунктов, защитите детей и все наше будущее", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине. Однако его подписание почти сразу заблокировали. Инициатор законопроекту – депутат от "Слуги народа" Олег Марусяк.