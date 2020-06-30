Тимошенко призвала быстрее выделить средства пострадавшим от наводнения на Прикарпатье.

Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко призвала парламент внести изменения в бюджет и направить необходимые средства для помощи людям и восстановление пострадавших от наводнения западных регионов.

Об этом она заявила на заседании Согласительного совета депутатских фракций и комитетов 30 июня. Тимошенко напомнила, что во время наводнения в 2008 году безотлагательно была созвана Верховная Рада, и миллиард долларов было выделено для того, чтобы восстановить всю инфраструктуру, помочь людям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Сейчас это не просто наводнение – это национальное бедствие. Разрушены и повреждены 700 километров дорог, около 365 мостов, разрушено дамбы, подтоплены 14500 домов. Десятки тысяч людей сейчас не могут нормально жить в своих домах. Разрушен бизнес, повреждены посевы. Но в парламенте мы не увидели ничего для решения этих проблем, такое впечатление, что в стране ничего не произошло, и люди до этой минуты ничего не получили. Что думает правительство?" – возмутилась лидер "Батьківщини".

Тимошенко подчеркнула, что команда "Батьківщини" разработала проект закона об изменениях в бюджет и внесла его в Верховную Раду. Документ позволит быстрее направить средства для помощи пострадавшим от наводнения людям и средства, необходимые для восстановления региона.

"Нам надо немедленно делать перерыв, вызвать правительство, немедленно требовать от них внесения в повестку дня изменений в бюджет. Мы готовы положить на стол зарегистрированный законопроект. Мы берем с НАК "Нафтогаз" не перечисленные деньги. Прекратите эту "кормушку" защищать и дайте людям возможность потратить эти деньги на восстановление своих хозяйств", – призвала Тимошенко.