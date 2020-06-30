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Тимошенко призвала быстрее выделить средства пострадавшим от наводнения на Прикарпатье

Глеб Иванов
Политика
1,2 т.
Тимошенко призвала быстрее выделить средства пострадавшим от наводнения на Прикарпатье

Тимошенко призвала быстрее выделить средства пострадавшим от наводнения на Прикарпатье.

Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко призвала парламент внести изменения в бюджет и направить необходимые средства для помощи людям и восстановление пострадавших от наводнения западных регионов.

Об этом она заявила на заседании Согласительного совета депутатских фракций и комитетов 30 июня. Тимошенко напомнила, что во время наводнения в 2008 году безотлагательно была созвана Верховная Рада, и миллиард долларов было выделено для того, чтобы восстановить всю инфраструктуру, помочь людям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Сейчас это не просто наводнение – это национальное бедствие. Разрушены и повреждены 700 километров дорог, около 365 мостов, разрушено дамбы, подтоплены 14500 домов. Десятки тысяч людей сейчас не могут нормально жить в своих домах. Разрушен бизнес, повреждены посевы. Но в парламенте мы не увидели ничего для решения этих проблем, такое впечатление, что в стране ничего не произошло, и люди до этой минуты ничего не получили. Что думает правительство?" – возмутилась лидер "Батьківщини".

Тимошенко подчеркнула, что команда "Батьківщини" разработала проект закона об изменениях в бюджет и внесла его в Верховную Раду. Документ позволит быстрее направить средства для помощи пострадавшим от наводнения людям и средства, необходимые для восстановления региона.

"Нам надо немедленно делать перерыв, вызвать правительство, немедленно требовать от них внесения в повестку дня изменений в бюджет. Мы готовы положить на стол зарегистрированный законопроект. Мы берем с НАК "Нафтогаз" не перечисленные деньги. Прекратите эту "кормушку" защищать и дайте людям возможность потратить эти деньги на восстановление своих хозяйств", – призвала Тимошенко.

УкраинаНаводнение на западе Украины 2020 годаВО БатьківщинаЮлия Тимошенко
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