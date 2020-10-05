Тимошенко признал, что ОП не спрашивал позиции Фокина по Донбассу перед назначением
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко признал, что в ОПУ не узнавали позицию по Донбассу уволенного с украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина.
Об этом чиновник рассказал в понедельник, 5 октября, во время общения с журналистами. При этом он добавил, что при назначении на должность "невозможно с первого собеседования полностью знать все нюансы".
"Я лично, не знал о такой позиции и Офис президента, думаю, тоже не знал. Узнали, решение приняли. Будет назначен другой представитель", – коротко ответил Тимошенко.
Также он добавил, что у всех людей, которые представляют Украину в ТКГ, проукраинская позиция относительно Донбасса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием уволить Фокина.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отстранить Фокина от переговоров по Донбассу.
Вскоре отреагировал и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что Фокин не виноват в договорах, которые ранее подписывала Украина, но отметил, что заявления первого премьера не оправдывают его.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Фокина из ТКГ после скандалов.