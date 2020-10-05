Тимошенко признал, что ОП не спрашивал позиции Фокина по Донбассу перед назначением

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко признал, что в ОПУ не узнавали позицию по Донбассу уволенного с украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина.

Об этом чиновник рассказал в понедельник, 5 октября, во время общения с журналистами. При этом он добавил, что при назначении на должность "невозможно с первого собеседования полностью знать все нюансы".

"Я лично, не знал о такой позиции и Офис президента, думаю, тоже не знал. Узнали, решение приняли. Будет назначен другой представитель", – коротко ответил Тимошенко.

Также он добавил, что у всех людей, которые представляют Украину в ТКГ, проукраинская позиция относительно Донбасса.

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