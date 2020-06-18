Тимошенко приняла участие во встрече лидеров Европейской партии и предупредила о вызовах для Украины
Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики Григорий Немыря приняли участие в 7-мой встрече лидеров Восточного партнерства с Европейской народной партии, которая состоялась 17 июня.
Тимошенко во время выступления поблагодарила ЕНП за решительные шаги и помощь странам во время пандемии коронавируса.
"Дорога семья ЕНП, я очень рада видеть вас всех на этой встрече. Хочу поблагодарить, что в то время, когда вы столкнулись с пандемией коронавируса, вы смогли выдержать этот удар, вы смогли защитить свои страны и помогли нам защитить наши страны. Пандемия была проверкой всех систем нашей жизни, и я убеждена, что каждой стране нужно сделать соответствующие выводы и усилить все институты, которые могут защищать нас от таких вызовов", – подчеркнула Тимошенко.
Она отметила, что пандемия также привела к резкому экономическому падению, поэтому именно сейчас настало время воспользоваться моментом и приложить новые усилия для достижения справедливого мира в Украине.
"Очевидно, что во время пандемии и во время карантинов экономики многих стран, включая Россию, находятся в тяжелом состоянии, поэтому экономические санкции пока являются наиболее болезненными и ощутимыми. Мы не должны упустить время. Это тот период, когда надо немедленно докладывать новые усилия для достижения настоящего мира в Украине на справедливых условиях", – подчеркнула лидер "Батьківщины".
Во время выступления Тимошенко также сообщила о политической и социально-экономической ситуации в Украине. Она отметила, что последние шесть лет в Украине происходила реформа правосудия. По ее мнению, "именно сейчас новые громкие политические дела станут тестом на эффективность этих реформ".
Политик сообщила, что согласно последнему опросу общественного мнения, 60% респондентов считают, что во внутренней политике страна движется в неправильном направлении. Именно поэтому "Батьківщина" начинает объединение настоящих, нефейкових демократических сил, способных вернуть Украину к нормально жизни.
"К сожалению, сейчас мы наблюдаем растущую нестабильность в Украине – экономическую, социальную и безопасностную. Выход из этой ситуации вижу только в объединении проевропейских демократических сил для сохранения нашей страны", – подчеркнула лидер "Батьківщины".
Во время встречи, которая состоялась в режиме видеоконференции, участники обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества между восточными партнерами и ЕС, а также возможность усиленной стратегии сотрудничества с ассоциированными странами, рассмотрели пути содействия политике безопасности сотрудничества и укрепления институтов, надлежащего управления, верховенства права и уважения к правам человека, а также обсудили политическую ситуацию в странах-партнерах и геополитические вызовы в регионе. Кроме того, речь шла о ситуации по распространению COVID-19 в Европе и усилия государств по преодолению последствий пандемии.
Во встрече принимали участие президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (страна сейчас председательствует в ЕС), президент Кипра Никос Анастасиадис, и другие лидеры и политики европейских стран.
Европейская народная партия проводила последнюю Встречу лидеров Восточного партнерства с ЕНП в 2017 году в Брюсселе после успешных встреч, состоявшихся в Риге, Кишиневе, Батуми, Ереване и Вильнюсе.
Ранее OBOZREVATEL писал, что председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что условия, на которые соглашается власть в переговорах с МВФ, свидетельствуют о том, что президент Владимир Зеленский выбрал путь передачи страны в управление внешним силам. Политсила будет обращаться из-за этого в суд.