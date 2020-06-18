Тимошенко приняла участие во встрече лидеров Европейской партии и предупредила о вызовах для Украины

Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики Григорий Немыря приняли участие в 7-мой встрече лидеров Восточного партнерства с Европейской народной партии, которая состоялась 17 июня.

Тимошенко во время выступления поблагодарила ЕНП за решительные шаги и помощь странам во время пандемии коронавируса.

"Дорога семья ЕНП, я очень рада видеть вас всех на этой встрече. Хочу поблагодарить, что в то время, когда вы столкнулись с пандемией коронавируса, вы смогли выдержать этот удар, вы смогли защитить свои страны и помогли нам защитить наши страны. Пандемия была проверкой всех систем нашей жизни, и я убеждена, что каждой стране нужно сделать соответствующие выводы и усилить все институты, которые могут защищать нас от таких вызовов", – подчеркнула Тимошенко.

Тимошенко приняла участие во встрече лидеров Европейской народной партии

Она отметила, что пандемия также привела к резкому экономическому падению, поэтому именно сейчас настало время воспользоваться моментом и приложить новые усилия для достижения справедливого мира в Украине.

"Очевидно, что во время пандемии и во время карантинов экономики многих стран, включая Россию, находятся в тяжелом состоянии, поэтому экономические санкции пока являются наиболее болезненными и ощутимыми. Мы не должны упустить время. Это тот период, когда надо немедленно докладывать новые усилия для достижения настоящего мира в Украине на справедливых условиях", – подчеркнула лидер "Батьківщины".

Во время выступления Тимошенко также сообщила о политической и социально-экономической ситуации в Украине. Она отметила, что последние шесть лет в Украине происходила реформа правосудия. По ее мнению, "именно сейчас новые громкие политические дела станут тестом на эффективность этих реформ".

Тимошенко приняла участие во встрече лидеров Европейской народной партии

Политик сообщила, что согласно последнему опросу общественного мнения, 60% респондентов считают, что во внутренней политике страна движется в неправильном направлении. Именно поэтому "Батьківщина" начинает объединение настоящих, нефейкових демократических сил, способных вернуть Украину к нормально жизни.

"К сожалению, сейчас мы наблюдаем растущую нестабильность в Украине – экономическую, социальную и безопасностную. Выход из этой ситуации вижу только в объединении проевропейских демократических сил для сохранения нашей страны", – подчеркнула лидер "Батьківщины".

Во время встречи, которая состоялась в режиме видеоконференции, участники обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества между восточными партнерами и ЕС, а также возможность усиленной стратегии сотрудничества с ассоциированными странами, рассмотрели пути содействия политике безопасности сотрудничества и укрепления институтов, надлежащего управления, верховенства права и уважения к правам человека, а также обсудили политическую ситуацию в странах-партнерах и геополитические вызовы в регионе. Кроме того, речь шла о ситуации по распространению COVID-19 в Европе и усилия государств по преодолению последствий пандемии.

Тимошенко приняла участие во встрече лидеров Европейской народной партии

Во встрече принимали участие президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (страна сейчас председательствует в ЕС), президент Кипра Никос Анастасиадис, и другие лидеры и политики европейских стран.

Европейская народная партия проводила последнюю Встречу лидеров Восточного партнерства с ЕНП в 2017 году в Брюсселе после успешных встреч, состоявшихся в Риге, Кишиневе, Батуми, Ереване и Вильнюсе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что условия, на которые соглашается власть в переговорах с МВФ, свидетельствуют о том, что президент Владимир Зеленский выбрал путь передачи страны в управление внешним силам. Политсила будет обращаться из-за этого в суд.