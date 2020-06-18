Тимошенко представила свой законопроект о референдуме и заявила, что судьбу страны должен решать народ

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, представляя в Верховной Раде законопроект "О всеукраинском референдуме", заявила, что стране нужен закон, который обеспечит гражданам возможность принимать реальное участие в управлении государством.

Во время представления, внесенного "Батьківщиной" проекта закона №2182, она отметила, что Украине необходимо привлекать людей к управлению страной.

"Власть должна слушать и выполнять их волю, а не отжимать их на обочину управления страной, как это было до сих пор, когда украинцев используют каждую избирательную кампанию, а когда она закончится, о них просто забывают. У нас интеллектуальный народ, интеллектуальная нация, и если бы мы были способны привлечь людей к управлению страной – это был бы уникальный потенциал, который дал стране возможность подниматься", – заметила лидер "Батьківщины".

Тимошенко представила свой законопроект о референдуме

Тимошенко убеждена, что до сих пор в стране не было закона о референдуме, потому что он мешал бы президенту Владимиру Зеленскому "проводить чужие интересы через парламент, правительство, потому что референдум точно не одобрил бы 90% того, что президент делает сегодня".

"Когда почти все передали в управление иностранным наблюдательным советам, когда приняли законы о распродаже земли и государственной собственности, когда приняли меморандум с МВФ, который несовместим с суверенитетом Украины, – только сейчас вносится документ, якобы о проведении референдума", – возмутилась председатель партии.

При этом Тимошенко предупредила, что согласно президентскому законопроекту о народовластии, граждан фактически лишают права добиваться референдума по собственной воле.

"Если сегодня мы обсуждаем такой сложный вопрос как референдум по народной инициативе, и как вето народное на законы, то давайте не будем лукавить и не будем подставлять людей под тот закон, который для них работать не будет. Один референдум по вето на закон в год. Разве это народовластие? Нет, это обман", – подчеркнула лидер "Батьківщини".

По словам Тимошенко, стране нужна не очередная имитация, а реальные инструменты народовластия.

"Наша команда заблаговременно внесла свой законопроект о референдуме. Давайте все вместе поработаем над тем, чтобы эти законы реально дали людям право проводить референдум, накладывать вето на законы, которые им не нравятся, и чтобы люди почувствовали, что их хотя бы раз за все эти года не обманули", – призвала Тимошенко.