Тимошенко предложила власти 5 шагов для борьбы с COVID-19

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко призвала президента Владимира Зеленского немедленно создать и возглавить Национальный штаб по борьбе с COVID-19 и предложила перечень неотложных действий, которые необходимо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинцев от пандемии.

Об этом политик заявила на пресс-конференции в Киеве в среду, 7 октября. По ее словам, ситуация с коронавирусом приобретает угрожающие для Украины обороты: мы вторые в Европе по темпам заболеваемости и по количеству смертей. Больницы во многих регионах переполнены, а вакцину, по расчетам ВОЗ, не стоит ждать раньше 2021-го года. И без того катастрофическая ситуация с наступлением холодов только ухудшится из-за всплеска сезонной заболеваемости.

"Учитывая это нужно действовать немедленно. Не критиковать друг друга, потому что это пир во время чумы. Действовать согласованно, вместе, объединив опыт, профессионализм и властные полномочия. Именно поэтому я обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому, предлагая ему алгоритм неотложных шагов, которые необходимо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинцев", – подчеркнула лидер "Батьківщини".

Специалисты команды Тимошенко разработали план неотложных мер, оперативная реализация которого поможет уберечь жизнь и здоровье миллионов людей.

Он предусматривает:

открытие единой многоканальной горячей линии, номер которой будет знать каждый украинец, и куда за помощью будут обращаться все, кто почувствует первые симптомы коронавируса;

обеспечение бесплатными тестами, которые должны приниматься в течение суток после обращения на горячую линию, и делаться за 24 часа;

введение мобильных бригад, обеспеченных автотранспортом, средствами индивидуальной защиты и наборами для тестирования – больные не должны выходить из дома для консультации с врачом и сдачи анализа;

предоставление бесплатных лекарств всем, кто получил подтверждение болезни, по протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения;

развертывание дополнительных коек и перепрофилирования больниц под помощь больным коронавирус.

"Это – неотложные 5 шагов, которые должна сделать власть, чтобы защитить людей от COVID-19. Где взять деньги? Все финансовые ресурсы, которые были выделены в Фонд борьбы с болезнью, нужно полностью направить по назначению – на COVID-19! Как дважды премьер-министр, я утверждаю, что этих денег достаточно, чтобы реализовать эти эффективные шаги", – отметила Тимошенко.

Бывший премьер убеждена: эффективно противодействовать коронавирусу можно будет при условии создания Национального штаба во главе с президентом. Это, по ее словам, позволит координировать деятельность всей вертикали власти, которую он возглавляет. А также, кроме медицинского направления, сосредоточиться на вопросе поддержки экономики в условиях пандемии, когда страны начали полагаться исключительно на собственные силы, и разработки концепции противодействия новым глобальным вызовам.

"Президент, гарант национальной безопасности, наконец должен взять ответственность за страну", – подчеркнула Тимошенко и отметила, что вскоре "Батьківщина" представит план поддержки экономики и неотложные шаги по изменению стратегии национальной безопасности в условиях биологических угроз, с которыми столкнулся мир.