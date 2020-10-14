Тимошенко предлагает ввести обязательное медицинское страхование в Украине

В Украине нужно поднимать престиж медицинской отрасли и доступ к системе здравоохранения, независимо от доходов людей. Справиться с этим сможет внедрения обязательного медицинского страхования.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время встречи с работниками и руководством реабилитационного центра Полтавской центральной районной больницы, передает пресс-служба партии.

"Учитывая сегодняшнее состояние экономики и бюджета, только обязательное медицинское страхование способно предоставить надлежащий уровень финансирования медицины. Нельзя бездействовать, надо настойчиво предлагать изменения реформы здравоохранения", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

В то же время она напомнила об обещанных президентом и правительством 300% доплаты медикам, которые лечат людей от "ковид". Эти деньги, убеждена глава "Батьківщина", медицинские работники, врачи, работники бригад скорой должны получить гарантировано.

Юлия Тимошенко во время встречи с работниками и руководством реабилитационного центра в Полтаве Батьківщина

Юлия Тимошенко во время встречи с работниками и руководством реабилитационного центра в Полтаве Батьківщина

Юлия Тимошенко во время встречи с работниками и руководством реабилитационного центра в Полтаве Батьківщина

Юлия Тимошенко во время встречи с работниками и руководством реабилитационного центра в Полтаве Батьківщина

"Но есть проблема, потому что сегодня почасово считают, сколько медик находился с больным на ковид, и от этого начисляют проценты. Если медицинский персонал, врачи контактируют с больными, то гарантированно должно быть 300% доплаты к месячному окладу. Важно, чтобы доплаты получали и медики, работающие в больницах, где есть инфекционные отделения с больными на ковид, ведь они так или иначе касаются них. Так же не нужно разделять на ковидные и не ковидные бригады скорой помощи, а всех нормально обеспечивать надбавками в 300%", – отметила лидер партии.

Юлия Тимошенко считает, что в бюджете на следующий год приоритетными должны быть признаны прежде всего отрасли здравоохранения и образования. И "Батьківщина", заверила председатель партии, будет отстаивать эту позицию в Верховной Раде.

"Мы будем добиваться, чтобы на следующий бюджетный год власть изменила приоритеты, чтобы не выделялись из бюджета деньги на неизвестные вещи, например, такие как иностранные наблюдательные советы в наших государственных корпорациях, а чтобы приоритетами наконец были признаны образование и здравоохранение. Это единственные правильные приоритеты, которые нужно выставить в государственном бюджете на 2021 год. Мы будем серьезно стоять на этой позиции", – заверила Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко и депутаты "Батьківщини" зарегистрировали в парламенте законопроект №3464 об общеобязательном медицинском страховании.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает необходимым стимулировать отечественное производство медицинского оборудования для борьбы с коронавирусной болезнью.