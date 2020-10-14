Тимошенко предлагает ввести обязательное медицинское страхование в Украине

В Украине нужно поднимать престиж медицинской отрасли и доступ к системе здравоохранения, независимо от доходов людей. Справиться с этим сможет внедрения обязательного медицинского страхования.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время встречи с работниками и руководством реабилитационного центра Полтавской центральной районной больницы, передает пресс-служба партии.

"Учитывая сегодняшнее состояние экономики и бюджета, только обязательное медицинское страхование способно предоставить надлежащий уровень финансирования медицины. Нельзя бездействовать, надо настойчиво предлагать изменения реформы здравоохранения", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

В то же время она напомнила об обещанных президентом и правительством 300% доплаты медикам, которые лечат людей от "ковид". Эти деньги, убеждена глава "Батьківщина", медицинские работники, врачи, работники бригад скорой должны получить гарантировано.

"Но есть проблема, потому что сегодня почасово считают, сколько медик находился с больным на ковид, и от этого начисляют проценты. Если медицинский персонал, врачи контактируют с больными, то гарантированно должно быть 300% доплаты к месячному окладу. Важно, чтобы доплаты получали и медики, работающие в больницах, где есть инфекционные отделения с больными на ковид, ведь они так или иначе касаются них. Так же не нужно разделять на ковидные и не ковидные бригады скорой помощи, а всех нормально обеспечивать надбавками в 300%", – отметила лидер партии.

Юлия Тимошенко считает, что в бюджете на следующий год приоритетными должны быть признаны прежде всего отрасли здравоохранения и образования. И "Батьківщина", заверила председатель партии, будет отстаивать эту позицию в Верховной Раде.

"Мы будем добиваться, чтобы на следующий бюджетный год власть изменила приоритеты, чтобы не выделялись из бюджета деньги на неизвестные вещи, например, такие как иностранные наблюдательные советы в наших государственных корпорациях, а чтобы приоритетами наконец были признаны образование и здравоохранение. Это единственные правильные приоритеты, которые нужно выставить в государственном бюджете на 2021 год. Мы будем серьезно стоять на этой позиции", – заверила Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко и депутаты "Батьківщини" зарегистрировали в парламенте законопроект №3464 об общеобязательном медицинском страховании.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает необходимым стимулировать отечественное производство медицинского оборудования для борьбы с коронавирусной болезнью.