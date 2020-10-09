Тимошенко предлагает правильную стратегию противодействия COVID-19, которая сплотит все общество, – Кость Бондаренко

Инициатива Юлии Тимошенко о создании Национального штаба по борьбе с коронавирусом – одна из действительно полезных и дельных идей, которые были предложены украинскими политиками для противодействия эпидемии.

Об этом пишет в Facebook известный политический эксперт Константин Бондаренко.

"Такой штаб будет предусматривать солидарную ответственность власти и всех политических сил за ситуацию с заболеваемостью. То есть борьба с коронавирусом становится делом всего общества, а не частной инициативой Зеленского и Степанова", – отметил аналитик.

Также, по мнению Бондаренко, создание Нацштаба даст надежду на более эффективный контроль за расходованием "ковидних" средств.

"Одна из действительно конструктивных идей, которые появляются в информационном пространстве в последнее время", – отметил эксперт.

Напомним, лидер "Батькивщины" призвала президента взять ответственность за ситуацию в стране и возглавить Национальный штаб по борьбе с COVID-19.

Для защиты украинцев в условиях стремительного распространения коронавируса Тимошенко предложила 5 неотложных шагов: открыть единую горячую линию для тех, кто почувствовал симптомы болезни; бесплатные тесты; мобильные бригады для выезда к больным на дом; предоставление бесплатных лекарств больным; развертывание дополнительных коек в больницах.

Также бывшая экс-премьер призвала Верховную Раду на ближайшем заседании 20 октября мобилизовать дополнительные средства в Фонд борьбы с COVID-19, в частности заставив НАК "Нафтогаз" вернуть в бюджет недоплаченные 75 миллиардов.