"Ждем с пианино!" Тимошенко потролила Зеленского из-за "сладенького"

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что политик предлагала назначить своих людей на "сладкие места" в правительстве.

Свое мнение Тимошенко высказала на странице в Facebook. Она написала, что хотела пообщаться с президентом о судьбе страны, однако он выбрал другой тон.

"Тогда напомню вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они сорвали джекпот! А дальше все по сценарию... Ну, вы в курсе... Словом, ждем вас на корпоративах... Можно со своим пианино", – потролила Зеленского политик.

Тимошенко потролила Зеленского из-за "сладенького"

Примечательно, что в одном из выпусков "Квартала 95 Зеленский имитировал игру на пианино якобы своим половым органом. Добавляем соответствующее видео.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тимошенко заявила, что предлагала Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции.

На это президент сказал, что политик предлагала список своих людей для назначения на выгодные должности в правительстве, обещая поддержку "Слуге народа" в Раде.

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