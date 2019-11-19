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19 ноября • обновлено в 14:49
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"Ждем с пианино!" Тимошенко потролила Зеленского из-за "сладенького"

1.5т
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Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что политик предлагала назначить своих людей на "сладкие места" в правительстве.

Свое мнение Тимошенко высказала на странице в Facebook. Она написала, что хотела пообщаться с президентом о судьбе страны, однако он выбрал другой тон.

"Тогда напомню вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они сорвали джекпот! А дальше все по сценарию... Ну, вы в курсе... Словом, ждем вас на корпоративах... Можно со своим пианино", – потролила Зеленского политик.

Тимошенко потролила Зеленского из-за "сладенького"

Тимошенко потролила Зеленского из-за "сладенького"

Примечательно, что в одном из выпусков "Квартала 95 Зеленский имитировал игру на пианино якобы своим половым органом. Добавляем соответствующее видео.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Персоны
Владимир Зеленский Юлия Тимошенко
Место
Украина
Тег
ВО Батьківщина
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Рябашапка спасииии!!! Меня обижает бабюля! Я устал. Где мои красные труселя? Где моё пианино?!!! Ох уж этот клятый парашенка!!!
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Как из басни Крылова!!! Оба друг друга стоят!!!
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