"Вам всю жизнь больно!" Сторонник рынка земли схлеснулся у Шустера с Тимошенко

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко поспорила в прямом эфире с основателем аналитического центра EasyBusiness Даниилом Паськом, который борется с мораторием на рынок земли в Украине.

Стычка произошла в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 7 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Пасько рассказал, как давно его семью раскулачили и отправили в Сибирь. Именно это подвигло мужчину подать вместе со своей командой иски в Европейский суд по правам человека. Пасько с коллегами добились признания моратория на продажу земли незаконным.

Сторонник рынка земли схлестнулся у Шустера с Тимошенко

"Кто сейчас сопротивляется рынку? Не Юлия Владимировна, не гости студии. А те чиновники, которые зарабатывают 25 миллиардов гривень, а в бюджет отправляют малую часть. Они получают взятки. Именно они сопротивляются рынку земли. Они лишатся своего дохода, коррупционного рынка. Они покупают политиков, которые приходят сюда", – высказался Пасько.

Тимошенко, которая несколько раз перебивала спикера, громко возмутилась. "Вы сейчас нас всех обижаете! Какая неправда! Фермеры не проплаченные на митинг приходили! Вы оскорбляете наших аграриев, тысячи! Они выступили консолидовано на площади возле Верховной Рады", – отметила она.

"Да я про фермеров и слова не сказал. Опять какая-то манипуляция!" – ответил Пасько.

"Мне больно за тех людей, которые приехали и выступили против..." – продолжила Тимошенко.

"Я сколько помню, вам больно. И когда премьером были, больно было, и когда с Лазаренко работали. Вам всегда больно. Всю жизнь. Извините, но не от вас, Юлия Владимировна, я буду это слышать", – потроллил политика Пасько.

"Я с Лазаренко не работала. Его Кучма назначал", – оправдалась Тимошенко, закончив на этом дискуссию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде устроили стычки из-за рынка земли. Тимошенко блокировала трибуну спикера Дмитрий Разумкова.

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