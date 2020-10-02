Тимошенко подписала Меморандум с национальными аграрными ассоциациями

ВО "Батьківщина" заключило с аграрными и фермерскими ассоциациями Украины Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве ради сохранения и развития агросектора. Стороны договорились сформировать и представить профессиональную команду, разработать стратегию развития сельского хозяйства и вывести Украину в перечень лучших аграрных стран мира. Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Батьківщина" с аграрными ассоциациями уже давно работает как команда единомышленников, потому что мы с вами одинаково видим развитие аграрного сектора Украины. Мы убеждены, что украинская земля должна использоваться на благо украинского народа. Но, к сожалению, президент и его монобольшинство делают сегодня шаги диаметрально противоположные национальным интересам Украины в аграрном секторе", – подчеркнула лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко во время встречи с представителями национальных аграрных ассоциаций.

Тимошенко отметила, что для защиты и налаживание работы отечественных фермеров и сельхозтоваропроизводителей надо начинать действовать профессионально и системно.

"Прежде всего мы выработаем стратегию, которая отражает все мировые тренды и, в том числе, документы, принятые ООН, мы выверим эту программу со всеми аграриями. Вместе с лучшими специалистами страны мы разработаем стратегию возрождения нашего сельского хозяйства, а также сформируем и представим профессиональную команду, способную воплотить этот план в жизнь и вывести Украину в перечень лучших аграрных стран мира", – заверила лидер "Батьківщини".

Она подчеркнула, что команда "Батьківщини" была и будет оставаться главной политической силой, которая защищает интересы аграриев и украинскую землю, которая должна принадлежать и служить украинцам.

"Мы готовы включаться в разработку всех документов, в подбор профессиональных кандидатур на руководящие должности необходимого стране Министерства аграрной политики. Мы готовы в парламенте и в дальнейшем поддерживать аграрный сектор. В то время, когда сегодня идет такой напалм на аграриев и против всего украинского, важно не сдаваться. В обществе обязательно должна быть команда людей, которая понимает, что делают со страной и готова встать на ее защиту. Вместе мы сильная команда и будем и дальше делать все необходимое для развития аграриев", – резюмировала Юлия Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Тимошенко назвала местные выборы возможностью изменить курс в интересах людей