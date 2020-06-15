Тимошенко поддержала Ляшко на выборах в Раду

Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает голову "Радикальной партии" Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду на 208 округе в Черниговской области, на котором когда-то победил погибший Валерий Давыденко.

Об этом она сообщила на брифинге в Верховной Раде 15 июня. Тимошенко подчеркнула, что своего кандидата "Батьківщина" не будет выдвигать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"На 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей, это Олег Ляшко. Он в Черниговской области особенно работал, это его родина и он там имеет большую поддержку людей. Наша команда на совместном заседании поддержала кандидатуру Ляшко, как единого кандидата от украинских сил на 208 округе. Мы не будем выдвигать своего кандидата", – отметила Тимошенко.

По ее словам, такое решение усилит оппозиционную команду в Верховной Раде Украины.

В то же время Ляшко уже поблагодарил лидера "Батьківщини" за поддержку. "Спасибо, Юля!", – написал он в Twitter.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила выборы народного депутата в 208-м округе Черниговской области на воскресенье, 25 октября.

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